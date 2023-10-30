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الداخلية: عبد الباقى وزيكا مستمران في قيادة الفريق أمام الجونة

10/30/2023 2:40:25 PM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية بقاء الثنائي هاني عبد الباقي ومحمد زيكا اللذين يتوليان المسئولية الفنية للفريق الشرطي منذ استقال ميمي عبد الرازق في المباراة القادمة ضد الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile.

وتولى هاني عبد الباقي ومحمد زيكا المسئولية الفنية للداخلية في مباراة الإسماعيلي اليوم الاثنين والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من دوري nile.

وأوضح الدسوقي أنه سيتم فتح ملف المدير الفني الجديد خلال فترة التوقف الدولي بعد الانتهاء من مباراة فريقه ضد الجونة يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مه هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا وبتروجت حتى الآن، وهو ما سيتحدد خلال فترة التوقف الدولي.

أشار إلى أن الفريق سيحصل على راحة كافية خلال فترة التوقف الدولي بعد مباراة الجونة، وهي فترة مناسبة لفتح ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة.










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