الداخلية: عبد الباقى وزيكا مستمران في قيادة الفريق أمام الجونة

(MENAFN
- Youm7) أكد اللواء عثمان الدسوقي، مدير الكرة بنادي الداخلية بقاء الثنائي هاني عبد الباقي ومحمد زيكا اللذين يتوليان المسئولية الفنية للفريق الشرطي منذ استقال ميمي عبد الرازق في المباراة القادمة ضد الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دوري nile.
وتولى هاني عبد الباقي ومحمد زيكا المسئولية الفنية للداخلية في مباراة الإسماعيلي اليوم الاثنين والتي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة من دوري nile.
وأوضح الدسوقي أنه سيتم فتح ملف المدير الفني الجديد خلال فترة التوقف الدولي بعد الانتهاء من مباراة فريقه ضد الجونة يوم السبت المقبل، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مه هيثم شعبان المدير الفني السابق لسيراميكا وبتروجت حتى الآن، وهو ما سيتحدد خلال فترة التوقف الدولي.
أشار إلى أن الفريق سيحصل على راحة كافية خلال فترة التوقف الدولي بعد مباراة الجونة، وهي فترة مناسبة لفتح ملف المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة.
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