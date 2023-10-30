البنك الأهلى يتعادل مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله فى الشوط الأول لدورى NILE

MENAFN - Youm7) تعادل البنك الأهلى ومودرن فيوتشر بهدف لمثله بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة ضمن فاعليات الجولة الخامسة لدورى NILE

تقدم سعيدوا صنبورى للبنك الأهلى في الدقيقة الخامسة من رأسية متقنة أخطأ تقديرها محمود جنش حارس مرمى فيوتشر محرزا الهدف الأول لفريقه، وفى الدقيقة 42 ينجح التونسى أيمن الصفاقسى لاعب مودرن فيوتشر في إدراك هدف التعادل لفريقه.

جاءت أحداث الشوط الأول سريعة من جانب الفريقين نظرا لرغبتهما في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط ، فالبنك الأهلى يسعون إلى تحقيق أول ثلاث نقاط لهم في المسابقة بعد الخسارة في المباريات الخمس التي خاضها بالدورى ، بينما يحاول فيوتشر تعويض خسارته الأسبوع الماضى أمام بيراميدز

جاء تشكيل البنك الأهلى على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل



خط الدفاع: سعيدو سيمبوري - محمود الجزار - محمد بسيونى - اسحاقو يعقوبو



خط الوسط: محمد فتحى - أحمد مدبولى - أحمد النادرى

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كريم بامبو - إبراهيم حسن



خط الهجوم: أسامة فيصل



وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

أحمد صبحي - أيمن أشرف - احمد ياسر - محمود سيد - معاذ الحناوي - جريندو - محمود قاعود - عماد فتحى - احمد سعيد.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش



دفاع: محمد ربيعة، خالد رضا، علي الفيل، باسم علي

وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ايمن الصفاقسي، عبد الكبير الوادي



هجوم: مروان محسن



ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي، محمود رزق، محمد نصير، محمود شعبان، عمر السعيد، محمد صادق، اموراني حساني، علي زعزع، كاجالي درامي.



