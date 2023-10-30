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شاهندة المغربى ويارا عاطف تجتازان اختبارات فيفا لبطولة دورى أبطال أفريقيا

10/30/2023 2:40:25 PM
(MENAFN- Youm7)
اجتازت المحكمتان المصريتان شاهندة المغربي ويارا عاطف، اختبارات "فيفا تيست" التي أقيمت على هامش إعداد المحكمات لبطولة دورى أبطال إفريقيا للسيدات والمقرر لها نوفمبر المقبل بمشاركة 8 فرق.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اكتمال عقد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات التي ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من الخامس إلى 19 نوفمبر المقبل.



وذكر "كاف" عبر موقعه الرسمي أن حامل اللقب الجيش الملكي المغربي وصن داونز سيكونان على رأس الفرق المشاركة في البطولة.



وأضاف أن هوراكانيس إف سي من غينيا الاستوائية ضمن ظهوره الأول في البطولة بجانب أتلتيكو أبيدجان نادي الدولة المضيفة، والنادي الرياضي المغربي وأس ماندي المالي وأمبيم داركوا الغامبي وجي كيه كوينز الأوغندي.



وكان كاف قد قرر زيادة مكافآت البطولة إلى 400 ألف دولار للفريق الفائز بالبطولة، و250 ألف دولار لصاحب المركز الثاني، و150 ألف دولار لصاحب المركز الثالث.












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