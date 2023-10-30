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قيادات نسائية من المنطقة العربية يطالبن بمشاركة المرأة في صنع السلام

10/30/2023 2:40:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 30 - 10 (كونا) -- عبرت نساء عربيات رائدات وقادة عن آرائهن في دور المرأة في حالة النزاع وفي صنع السلام مطالبات بمشاركة المرأة في صنع السلام.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ومقرها بيروت في بيان اليوم الاثنين انه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بتزايد دور المرأة في إحلال السلام "تشتعل المنطقة العربية بالنزاعات والحروب وتتزايد أرقام الضحايا من نساء وأطفال فيها بشكل خاص".
وأضافت اللجنة أنه في هذا الإطار بمناسبة (أسبوع المرأة والسلام والامن) اتاحت اللجنة منبرا لنساء رائدات وقادة المجال للتعبير عن آرائهن بدور المرأة في مراحل النزاع وفي صنع السلام لا سيما في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة اليوم من ممارسات فيها انتهاك للقانون الدولي.
ومن جانبها قالت الأمينة التنفيذية ل(اسكوا) رولا دشتي إن اهوال العنف والقتل في اوقات النزاعات والحروب "وجه صارخ من اوجه الظلم وانتهاك الانسانية ويجب أن تتوقف فورا".
واضافت دشتي ان المكان الصحيح للمرأة هو طاولة المفاوضات وفي أوساط صنع القرار معتبرة ان دور المرأة القيادي لا بديل عنه "على طريق السلام الحقيقي والدائم".
من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية وفاء بنى مصطفى ان النساء والاطفال يشكلن معظم ضحايا العدوان الحالي على غزة وانه "لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهل الخروقات الصارخة للقانون الدولي الانساني".
وبدورها أكدت الأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة في دولة الكويت مريم العازمي دور المرأة الكبير في "ترسيخ قيم السلام والامن والاستقرار وتنمية مجتمعاتها" معتبرة ان المرأة تعد "بصمةالسلام".
من جانبها اعتبرت رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان كلودين عون ان اندلاع الحروب وتفاقم الازمات والتحديات في الوطن العربي يؤكد الحاجة الملحة الى اشراك النساء في عمليات الوساطة والحوار ومناهضة خطاب الكراهية.
كما اوضحت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن شفيقة صالح أن السلام هو "القيمة الجامعة للانسانية" معتبرة ان السلام يعني تجريم قتل الاطفال والنساء ورفض قصف المستشفيات والمدارس والمنازل والمساجد والكنائس "كما يعني حق تقرير المصير للشعوب".
وتضم (الاسكوا) 20 دولة عربية وهي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. (النهاية)

ف ز /




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