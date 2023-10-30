قيادات نسائية من المنطقة العربية يطالبن بمشاركة المرأة في صنع السلام

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- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 30 - 10 (كونا) -- عبرت نساء عربيات رائدات وقادة عن آرائهن في دور المرأة في حالة النزاع وفي صنع السلام مطالبات بمشاركة المرأة في صنع السلام.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) ومقرها بيروت في بيان اليوم الاثنين انه في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بتزايد دور المرأة في إحلال السلام "تشتعل المنطقة العربية بالنزاعات والحروب وتتزايد أرقام الضحايا من نساء وأطفال فيها بشكل خاص".
وأضافت اللجنة أنه في هذا الإطار بمناسبة (أسبوع المرأة والسلام والامن) اتاحت اللجنة منبرا لنساء رائدات وقادة المجال للتعبير عن آرائهن بدور المرأة في مراحل النزاع وفي صنع السلام لا سيما في ظل ما تشهده فلسطين المحتلة اليوم من ممارسات فيها انتهاك للقانون الدولي.
ومن جانبها قالت الأمينة التنفيذية ل(اسكوا) رولا دشتي إن اهوال العنف والقتل في اوقات النزاعات والحروب "وجه صارخ من اوجه الظلم وانتهاك الانسانية ويجب أن تتوقف فورا".
واضافت دشتي ان المكان الصحيح للمرأة هو طاولة المفاوضات وفي أوساط صنع القرار معتبرة ان دور المرأة القيادي لا بديل عنه "على طريق السلام الحقيقي والدائم".
من جهتها قالت وزيرة التنمية الاجتماعية الاردنية وفاء بنى مصطفى ان النساء والاطفال يشكلن معظم ضحايا العدوان الحالي على غزة وانه "لا يمكن للمجتمع الدولي الاستمرار في تجاهل الخروقات الصارخة للقانون الدولي الانساني".
وبدورها أكدت الأمين العام للمجلس الاعلى لشؤون الأسرة في دولة الكويت مريم العازمي دور المرأة الكبير في "ترسيخ قيم السلام والامن والاستقرار وتنمية مجتمعاتها" معتبرة ان المرأة تعد "بصمةالسلام".
من جانبها اعتبرت رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان كلودين عون ان اندلاع الحروب وتفاقم الازمات والتحديات في الوطن العربي يؤكد الحاجة الملحة الى اشراك النساء في عمليات الوساطة والحوار ومناهضة خطاب الكراهية.
كما اوضحت رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في اليمن شفيقة صالح أن السلام هو "القيمة الجامعة للانسانية" معتبرة ان السلام يعني تجريم قتل الاطفال والنساء ورفض قصف المستشفيات والمدارس والمنازل والمساجد والكنائس "كما يعني حق تقرير المصير للشعوب".
وتضم (الاسكوا) 20 دولة عربية وهي واحدة من خمس لجان إقليمية تخضع لولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وتعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا من خلال التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. (النهاية)
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