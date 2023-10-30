Monday, 30 October 2023 11:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاسبوعي

10/30/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الإثنين الموافق 30/10/2023 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري بما يلي:
"أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتفضل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة وذلك صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 31/10/2023 بمبنى مجلس الأمة.
ثم أحيط مجلس الوزراء علما بالتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لمجلس الوزراء والقاضي بمراجعة مستويات المعيشة لشرائح من المواطنين من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص بما يساهم بتحسين أوضاعها وأحوالها الحياتية دون الإخلال بمواجهة التحديات المستدامة للمالية العامة للدولة والحاجة الماسة لإيجاد مصادر جديدة ومتنوعة للإيرادات.
وتنفيذا للتوجيهات السامية كلف مجلس الوزراء وزير المالية فهد عبدالعزيز الجارالله لإعداد التصورات الشاملة والنهائية التي من شأنها المساهمة في تحسين مستوى المعيشة لفئات وشرائح من المواطنين في فترة لا تتجاوز نهاية العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع مجلس الأمة في ضوء وجود العديد من المقترحات النيابية في هذا الصدد على أن تدخل حيز التنفيذ في مطلع العام القادم.
كما كلف مجلس الوزراء وزير المالية بتحديد الشرائح الأكثر حاجة للدعم وتحقيق العدالة والمساواة مع العمل بشكل متواز على تطوير وإصلاح ما من شأنه زيادة الإيرادات غير النفطية وترشيد النفقات والمصروفات وتحقيق الاستدامة المالية دون أدنى تأثير لتلك الإصلاحات على المواطنين وأوضاعهم.
وأعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره للقيادة السياسية على التوجيهات السامية لكل ما فيه خير للوطن والمواطن مؤكدا بذات الوقت على العمل مع مجلس الأمة الموقر على تنفيذ التوجيهات السامية بأسرع وقت ممكن.
ثم استعرض مجلس الوزراء الزيارة التي قام بها سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله إلى المملكة المتحدة الصديقة الأسبوع الماضي وذلك تلبية للدعوة الموجهة لسموه من قبل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
كما استعرض نتائج زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في قصر باكنغهام حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ودعوة سموه لجلالته لزيارة بلده الثاني دولة الكويت حيث تم استعراض العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الكويت والمملكة المتحدة والتي تعكس عمق التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الصديقين في كافة الأصعدة والمجالات.
وأحاط سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله علما بصدور مرسوم بقبول استقالة الدكتورة أماني سليمان بوقماز وزير الأشغال العامة وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي بذلتها الوزيرة طيلة فترة توليها مهام منصبها الوزاري متمنيا لها دوام التوفيق والنجاح لخدمة الوطن.
كما أحاط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم بتعيين الدكتور جاسم محمد الاستاد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى عمله وزيرا للأشغال العامة بالوكالة.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر التي ستعقد يوم غد الثلاثاء.
وأعرب مجلس الوزراء عن أمله أن يشهد دور الانعقاد المقبل المزيد من التعاون المشترك والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق العديد من الإنجازات لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
من جانب آخر عرض وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح على مجلس الوزراء اخر تطورات ومستجدات اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مؤكدا استمرار دولة الكويت بحشد المجتمع الدولي وطرق جميع الأبواب لوقف ما يحصل للشعب الفلسطيني الشقيق مطالبا بإيقاف الحرب فورا والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق بالإضافة إلى وضع حل نهائي للقضية الفلسطينية.
كما أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح مجلس الوزراء علما باستمرار الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وما تحمله على متنها من مئات الأطنان من مواد غذائية ومعدات طبية وسيارات إسعاف ومستلزمات إغاثية مقدمة من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية".(النهاية)

ط أ ب




MENAFN30102023000071011013ID1107337087

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث