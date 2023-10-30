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مصر والتشيك وأستراليا تبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

10/30/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين مع وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي ووزيرة الخارجية الأسترالية سينانور وونغ التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري أكد في اتصال هاتفي مع ليبافسكي ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة محذرا من مخاطر توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته البرية في القطاع.
وشدد شكري على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي سياق متصل أكدت مصر وأستراليا ضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام "دون عوائق" للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان منفصل أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيرته الأسترالية تناول التصعيد في قطاع غزة.
وأوضح البيان ان الوزيرين تبادلا التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة. (النهاية)

ا س م / ر س




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