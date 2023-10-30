مصر والتشيك وأستراليا تبحث التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين مع وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي ووزيرة الخارجية الأسترالية سينانور وونغ التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن شكري أكد في اتصال هاتفي مع ليبافسكي ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة محذرا من مخاطر توسيع الاحتلال الإسرائيلي لعملياته البرية في القطاع.
وشدد شكري على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
وفي سياق متصل أكدت مصر وأستراليا ضرورة الدخول الآمن والكامل والمستدام "دون عوائق" للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
وذكرت الخارجية المصرية في بيان منفصل أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه شكري من نظيرته الأسترالية تناول التصعيد في قطاع غزة.
وأوضح البيان ان الوزيرين تبادلا التقييمات حول مسارات التحرك المحتملة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة. (النهاية)
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