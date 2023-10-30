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منتخب الكويت يحصد 29 ميدالية في البطولة العربية لرفع الأثقال بالقاهرة

10/30/2023 2:40:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- حصد منتخب دولة الكويت لرفع الأثقال 29 ميدالية ملونة في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والناشئين والناشئات التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين بمشاركة 10 دول عربية.
وحقق الفريق الكويتي للسيدات المركز الثاني في البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس وفد الكويت في البطولة رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال ونائب رئيس الاتحاد العربي لرفع الاثقال طلال الجسار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مشيدا بانجازات لاعبي ولاعبات الكويت والحماس الذي تجلى في أدائهم خلال فعاليات البطولة.
وقال الجسار إن اللاعبة الكويتية ملاك الحداد حصدت ميداليتين الأولى ذهبية وهي أول مرة تحصل عليها الكويت في فئة الناشئات والأخرى برونزية لوزن 45 كيلو غراما فيما حصدت زميلتها أمال المسيعيد ثلاث ميداليات فضية في وزن 81 كيلوغراما.
وأضاف أن الفريق العمومي للسيدات حصد 14 ميدالية متنوعة إذ نالت اللاعبة هنوف المجرن ميداليتين برونزيتين في وزن 45 كيلوغراما فيما حصلت اللاعبة الزهراء كمشاد ميدالية برونزية في وزن 64 كيلوغراما.
وأشار الجسار إلى حصول اللاعبة زينب المحمد على ميداليتين برونزيتين في وزن 71 كيلوغراما واللاعبة أبرار الفهد على ثلاث ميداليات فضية في وزن 76 كيلوغراما.
وذكر أن اللاعبة حنان الأمير حصلت على ثلاث ميداليات برونزية في وزن 81 كيلوغراما واللاعبة فاطمة البلوشي على ثلاث ميداليات برونزية في وزن 87 كيلوغراما.
وتابع القول أن فريق الرجال حصد أربع مداليات برونزية إذ حصل اللاعب حسين منشد على ثلاث برونزيات في وزن 49 كيلوغراما فيما حصد اللاعب فهد العتيبي الميدالية البرونزية في وزن 55 كيلوغراما.
ومضى بالقول إن اللاعب محمد الملا حصل على فضيتين وبرونزية في وزن 61 كيلوغراما في حين نال زميله حميد اكبر ثلاث فضيات في وزن 89 كيلوغراما.
وشارك في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال بالقاهرة التي جرت منافساتها في الفترة من 25 الى 30 أكتوبر الحالي في مختلف الأوزان عشر دول عربية هي الكويت ومصر والسعودية والامارات والبحرين وسوريا ولبنان والجزائر وتونس واليمن. (النهاية) م م / م م ج

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