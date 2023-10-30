منتخب الكويت يحصد 29 ميدالية في البطولة العربية لرفع الأثقال بالقاهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- حصد منتخب دولة الكويت لرفع الأثقال 29 ميدالية ملونة في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والناشئين والناشئات التي اختتمت منافساتها اليوم الاثنين بمشاركة 10 دول عربية.
وحقق الفريق الكويتي للسيدات المركز الثاني في البطولة لأول مرة في تاريخ مشاركاته.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس وفد الكويت في البطولة رئيس الاتحاد الكويتي لرفع الاثقال ونائب رئيس الاتحاد العربي لرفع الاثقال طلال الجسار لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مشيدا بانجازات لاعبي ولاعبات الكويت والحماس الذي تجلى في أدائهم خلال فعاليات البطولة.
وقال الجسار إن اللاعبة الكويتية ملاك الحداد حصدت ميداليتين الأولى ذهبية وهي أول مرة تحصل عليها الكويت في فئة الناشئات والأخرى برونزية لوزن 45 كيلو غراما فيما حصدت زميلتها أمال المسيعيد ثلاث ميداليات فضية في وزن 81 كيلوغراما.
وأضاف أن الفريق العمومي للسيدات حصد 14 ميدالية متنوعة إذ نالت اللاعبة هنوف المجرن ميداليتين برونزيتين في وزن 45 كيلوغراما فيما حصلت اللاعبة الزهراء كمشاد ميدالية برونزية في وزن 64 كيلوغراما.
وأشار الجسار إلى حصول اللاعبة زينب المحمد على ميداليتين برونزيتين في وزن 71 كيلوغراما واللاعبة أبرار الفهد على ثلاث ميداليات فضية في وزن 76 كيلوغراما.
وذكر أن اللاعبة حنان الأمير حصلت على ثلاث ميداليات برونزية في وزن 81 كيلوغراما واللاعبة فاطمة البلوشي على ثلاث ميداليات برونزية في وزن 87 كيلوغراما.
وتابع القول أن فريق الرجال حصد أربع مداليات برونزية إذ حصل اللاعب حسين منشد على ثلاث برونزيات في وزن 49 كيلوغراما فيما حصد اللاعب فهد العتيبي الميدالية البرونزية في وزن 55 كيلوغراما.
ومضى بالقول إن اللاعب محمد الملا حصل على فضيتين وبرونزية في وزن 61 كيلوغراما في حين نال زميله حميد اكبر ثلاث فضيات في وزن 89 كيلوغراما.
وشارك في منافسات البطولة العربية لرفع الأثقال بالقاهرة التي جرت منافساتها في الفترة من 25 الى 30 أكتوبر الحالي في مختلف الأوزان عشر دول عربية هي الكويت ومصر والسعودية والامارات والبحرين وسوريا ولبنان والجزائر وتونس واليمن. (النهاية) م م / م م ج
MENAFN30102023000071011013ID1107337085
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.