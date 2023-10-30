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وزير الخارجية يؤكد التزام الكويت بدعم مبادئ وأهداف الأمم المتحدة لاسيما السلم والأمن الدوليين

10/30/2023 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 30 - 10 (كونا) -- أكد وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الاثنين التزام دولة الكويت بدعم المبادئ والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتحديدا تعزيز التعاون الدولي لضمان السلام والأمن والرخاء العالميين.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة (يوم الأمم المتحدة) الذي أحيته بعثة الأمم المتحدة لدى البلاد تحت عنوان (60 عاما من الشراكة في التنمية والعمل الانساني وتعزيز جهود السلام) برعاية وحضور وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وحضور وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ونائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعدد من السفراء والمسؤولين.
وقال الشيخ سالم إن الأمم المتحدة خلال سعيها لتحقيق السلام والتنمية في مختلف أنحاء العالم أنقذت حياة ملايين الأشخاص وحسنت حياة ملايين آخرين مشيدا بالتفاني الذي لا يتزعزع لمؤسسة ظلت طوال 78 عاما مناصرة للوئام والتقدم الدوليين ورمزا للأمل في الوحدة العالمية.
وأضاف أن احتفال الليلة يتزامن مع حدث مهم آخر ألا وهو الذكرى ال60 لعضوية دولة الكويت لدى المنظمة "ويعكس تعاوننا الدائم وشراكتنا الاستراتيجية التي أنشئت على مر السنين التزامنا عميق الجذور بمهمة الأمم المتحدة وميثاقها".
وسلط الشيخ سالم الضوء على الشراكة المتميزة التي تجمع بين دولة الكويت والأمم المتحدة بعدد من المعالم المهمة وأهمها على الإطلاق الموقف الحازم الذي اتخذه المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن التابع لها تحرير دولة الكويت من الغزو العراقي عام 1991.
ورأى أن الدور المحوري للأمم المتحدة عزز من نجاح هذا المسعى في دعم السلام والأمن العالميين مضيفا "يظل هذا الفصل الحاسم إحدى قصص النجاح الأكثر إقناعا للأمم المتحدة".
وحول الأوضاع في قطاع غزة أكد الشيخ سالم أن "الطريقة الوحيدة لوضع حد لدوامة العنف التي استمرت لعقود من الزمن هي صياغة حل مستدام وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وقال انه "على الرغم من ذلك يواجه عالمنا اليوم أزمات متعددة ويؤلمنا جميعا أن نرى المأساة الإنسانية تتكشف حاليا في غزة إذ تقدر أحدث التقارير أن ما لا يقل عن 8000 فلسطيني من بينهم أكثر من 3000 طفل استشهدوا منذ اندلاع الصراع قبل 24 يوما".
واعرب في هذا المجال عن أسفه العميق لسماع الخسارة المأساوية ل53 من موظفي وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) أثناء محاولتهم تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين في غزة.
كما تقدم بخالص التعازي لعائلات وأصدقاء وزملاء الضحايا خلال هذا الوقت العصيب مشددا على ان "دولة الكويت كانت حازمة في مطالبتها بالوقف الفوري للأعمال العدائية في القطاع".
وأكد الشيخ سالم في هذا السياق ان الكويت شددت باستمرار على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الأساسية من دون عوائق للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة من العواقب المدمرة لهذا الصراع.
وأعرب عن امتنان دولة الكويت للأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش لجهودهما الرامية الى تهدئة الوضع والتزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها.
ومن جانبها قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر في كلمة مماثلة إن الكويت منذ انضمامها للأمم المتحدة عام 1963 وهي عضو فعال في المجتمع الدولي ولها الايادي العليا والبيضاء في العمل الانساني والتنمية في جميع أنحاء العالم.
وأضافت الطاهر أن اليوم وبهذه المناسبة لا نستذكر الماضي فقط وانما نجتمع لاستشراف المستقبل خصوصا وأن المنطقة تمر بتحديات كبرى أهمها ما يحدث في الأراضي الفلسطينية التي تتطلب منا المزيد من التعاون.
وهنأت الكويت قيادة وشعبا على ثقة المجتمع الدولي بمناسبة انتخابها عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لفترة ثلاث سنوات بدءا من الأول من يناير 2024.(النهاية)

ا ب خ / ع ع




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