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الجامعة العربية: فلسطين والسعودية تدعوان لقمة عربية طارئة بالرياض في 11 نوفمبر لبحث العدوان على غزة

10/30/2023 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أنها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" يوم 11 نوفمبر المقبل في (الرياض) لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والسعودية (رئيس الدورة الحالية 32) لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأشار زكي إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية "الأعضاء".
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 11 أكتوبر الجاري. (النهاية)

م ف م / ا س م / م م ج




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