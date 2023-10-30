الجامعة العربية: فلسطين والسعودية تدعوان لقمة عربية طارئة بالرياض في 11 نوفمبر لبحث العدوان على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 30 - 10 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين أنها تلقت طلبا رسميا من فلسطين والسعودية لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" يوم 11 نوفمبر المقبل في (الرياض) لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة تلقت اليوم طلبا رسميا من فلسطين والسعودية (رئيس الدورة الحالية 32) لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
وأشار زكي إلى أن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرات الفلسطينية والسعودية على الدول العربية "الأعضاء".
وكان مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب عقد دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة للجامعة يوم 11 أكتوبر الجاري. (النهاية)
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