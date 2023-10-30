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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزيري الخارجية الأمريكي والبرازيلي الأوضاع في غزة

10/30/2023 2:40:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزيري الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والبرازيلي ماورو فييرا خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
وقالت الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال تلقيه اتصالين هاتفيين منفصلين من وزيري الخارجية الأمريكي والبرازيلي ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8306 شهداء من ضمنهم 3457 طفلا و2136 امرأة بالإضافة إلى 21048 مصابا.
كما أخرج عدوان الكيان الإسرائيلي 25 مستشفى عن الخدمة واستهدف 25 سيارة إسعاف. (النهاية)

س س س / ر س




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