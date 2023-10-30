رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزيري الخارجية الأمريكي والبرازيلي الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن مع وزيري الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن والبرازيلي ماورو فييرا خطورة تصاعد المواجهات في قطاع غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بالإضافة إلى آخر مستجدات الوساطة لإطلاق سراح الأسرى.
وقالت الخارجية القطرية في بيان اليوم الاثنين إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال تلقيه اتصالين هاتفيين منفصلين من وزيري الخارجية الأمريكي والبرازيلي ضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف.
وأعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق من اليوم ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 8306 شهداء من ضمنهم 3457 طفلا و2136 امرأة بالإضافة إلى 21048 مصابا.
كما أخرج عدوان الكيان الإسرائيلي 25 مستشفى عن الخدمة واستهدف 25 سيارة إسعاف. (النهاية)
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