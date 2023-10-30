وزير الخارجية السعودي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الإثنين تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها في ظل استمرار التصعيد العسكري الاسرائليي وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وبحث وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولون في وقت سابق اليوم تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية للقطاع. (النهاية)
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