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وزير الخارجية السعودي يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

10/30/2023 2:40:16 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 30 - 10 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم الإثنين تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها في ظل استمرار التصعيد العسكري الاسرائليي وتضرر المدنيين العزل.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
وأضاف البيان ان الجانبين ناقشا خلال الاتصال أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية.
وبحث وزير الخارجية السعودي مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولون في وقت سابق اليوم تطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وأهمية تمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات العاجلة والضرورية للقطاع. (النهاية)

ع س ط / م م ج




MENAFN30102023000071011013ID1107337079

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