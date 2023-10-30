المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية يصف الوضع في غزة بأخطر مستوياته

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، إن الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته، مشيرا إلى أنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.
ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد غريفيثس في بيان صحفي اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مناشدته بحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدات بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.
وقال غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين الفلسطينيين عانوا بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أنه سيلتقي فريق مكتبه في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.
--(بترا)
أ ن/ب ع/ هـ ح
30/10/2023 21:17:33
MENAFN30102023000117011021ID1107337078
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