المسؤول الأممي للشؤون الإنسانية يصف الوضع في غزة بأخطر مستوياته

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- قال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيثس، إن الوضع في غزة وصل إلى أخطر مستوياته، مشيرا إلى أنه سيبحث مع جميع الأطراف كيفية توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية.

ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد غريفيثس في بيان صحفي اليوم الاثنين، لدى وصوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة مناشدته بحماية المدنيين أينما كانوا، والسماح بتوصيل المساعدات بشكل عاجل وآمن وعلى نطاق واسع، واحترام القانون الدولي الإنساني.

وقال غريفيثس، الذي يتولى أيضا منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إن المدنيين الفلسطينيين عانوا بما فيه الكفاية، مشيراً إلى أنه سيلتقي فريق مكتبه في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي وصف عملهم بالبطولي.

--(بترا)

أ ن/ب ع/ هـ ح

30/10/2023 21:17:33