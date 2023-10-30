الجيش اللبناني يعثر على 21 منصة صواريخ بجنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 30 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجيش اللبناني، إنه نتيجة عمليات المسح والتفتيش لمناطق إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثرت وحدات من الجيش على 21 منصة إطلاق صواريخ في مناطق وادي الخنساء والخريبة - قضاء حاصبيا والقليلة - قضاء صور.

وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، إن واحدة من هذه المنصات تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.

--(بترا)

ب أ/ب ع/ ع ط

30/10/2023 20:55:31