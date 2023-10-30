الجيش اللبناني يعثر على 21 منصة صواريخ بجنوب لبنان
التاريخ
10/30/2023 2:40:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 30 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجيش اللبناني، إنه نتيجة عمليات المسح والتفتيش لمناطق إطلاق الصواريخ نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة، عثرت وحدات من الجيش على 21 منصة إطلاق صواريخ في مناطق وادي الخنساء والخريبة - قضاء حاصبيا والقليلة - قضاء صور.
وقال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الاثنين، إن واحدة من هذه المنصات تحمل صاروخًا معدًّا للإطلاق، وعملت الوحدات المختصة على تفكيكها.
--(بترا)
ب أ/ب ع/ ع ط
30/10/2023 20:55:31
MENAFN30102023000117011021ID1107337077
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