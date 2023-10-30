الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول(بترا)- استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي أنتجتها وتنتجها الحرب على غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الصفدي على ضرورة تفعيل آليات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير منقطع إلى القطاع، مؤكداً بأن منع الغذاء والدواء عن الغزيين جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها لعام 1977.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
30/10/2023 20:53:30
MENAFN30102023000117011021ID1107337076
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