Monday, 30 October 2023 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

10/30/2023 2:39:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول(بترا)- استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي أنتجتها وتنتجها الحرب على ‎غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الصفدي على ضرورة تفعيل آليات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير منقطع إلى القطاع، مؤكداً بأن منع الغذاء والدواء عن الغزيين جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها لعام 1977.
--(بترا)
ص خ/ب ع/ ع ط
30/10/2023 20:53:30

MENAFN30102023000117011021ID1107337076

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث