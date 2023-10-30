الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول(بترا)- استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأميركي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد، سبل تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي أنتجتها وتنتجها الحرب على ‎غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وشدد الصفدي على ضرورة تفعيل آليات تضمن إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستمر وغير منقطع إلى القطاع، مؤكداً بأن منع الغذاء والدواء عن الغزيين جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها لعام 1977.

--(بترا)

ص خ/ب ع/ ع ط

30/10/2023 20:53:30