مجلس الأمن يناقش الملف السوري ومستجداته

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 30 تشرين الأول (بترا)- عقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة بشأن الملف السوري استمع الأعضاء خلالها الى إحاطة قدمها المبعوث الأممي الخاص الى سورية، غير بيدرسون.

وقال بيدرسون إن الوضع أصبح الآن "في أخطر حالاته منذ فترة طويلة" ولا سيما مع تصاعد العنف في الصراع السوري نفسه، وامتداد التطورات في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وأشار إلى تبادل إطلاق النار في الجولان المحتل، والغارات الجوية الإسرائيلية، بما في ذلك على مطاري حلب ودمشق، والتي أوقفت مؤقتا الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، مشيرا الى الهجمات على القواعد الأميركية من قبل جماعات يُدعى أنها مدعومة من إيران، والضربات التي شنتها القوات الأميركية ضد منشآت يُزعم أنها تستخدم من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف بيدرسون انه فيما تشهد المنطقة أخطر حالاتها وتوترها منذ فترة طويلة جدا، "تتم إضافة الوقود إلى برميل بارود كان قد بدأ بالفعل في الاشتعال".

وقال المبعوث الخاص: "إن سورية والشعب السوري والمنطقة ككل ليسوا في وضع يسمح لهم بتحمل انفجارات جديدة للصراع العنيف في سوريا، سواء كانت ناجمة عن ديناميكيات داخلية أو خارجية"

وتابع "نحن نشهد الآن الحقيقة الصعبة المتمثلة في أنه في غياب المشاركة الحقيقية والتقدم نحو حل سياسي للصراع السوري، فإن أي استقرار يصبح هشا، وعندما ينهار، فإنه يمكن أن يطلق العنان لقوى ضخمة من العنف وعدم الاستقرار".

--(بترا)

م د/ب ع/ ع ط

30/10/2023 20:30:52