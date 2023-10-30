وزير الخارجية المصري يدعو لضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية بغزة

القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة وتكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين. وأشار شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي، إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع. --(بترا) ن ا/ب ع/ ع ط 30/10/2023 19:35:13

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