وزير الخارجية المصري يدعو لضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية بغزة

وزير الخارجية المصري يدعو لضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية بغزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:55 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة وتكاتف الجهود الدولية لضمان النفاذ المستدام للمساعدات للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين.
وأشار شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير خارجية التشيك جان ليبافسكي، إلى مخاطر توسيع إسرائيل لعملياتها البرية في القطاع.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
30/10/2023 19:35:13
MENAFN30102023000117011021ID1107337074
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