الاحتلال يسمح بنشر أسماء ثلاثة من جنوده قتلوا في طوفان الأقصى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا)- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بنشر أسماء ثلاثة من جنوده قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه سمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى من الجيش، وهم الضابط الدكتور يائير زلوف 32 عاما قائد السرية الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل 35 عاما، قائد إمدادات القيادة الجنوبية، والملازم ماور رفائيل شالوم 47 عاما من وحدة اليمال.
--(بترا)
م ف/ب ع/ ع ط
30/10/2023 20:10:36
MENAFN30102023000117011021ID1107337073
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