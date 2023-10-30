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الاحتلال يسمح بنشر أسماء ثلاثة من جنوده قتلوا في طوفان الأقصى

10/30/2023 2:39:54 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 30 تشرين الأول (بترا)- سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بنشر أسماء ثلاثة من جنوده قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية خلال معركة طوفان الأقصى.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه سمح بنشر أسماء ثلاثة قتلى من الجيش، وهم الضابط الدكتور يائير زلوف 32 عاما قائد السرية الطبية في اللواء 401، والضابط ميدان يسرائيل 35 عاما، قائد إمدادات القيادة الجنوبية، والملازم ماور رفائيل شالوم 47 عاما من وحدة اليمال.

--(بترا)


م ف/ب ع/ ع ط


30/10/2023 20:10:36

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