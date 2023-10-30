الشورى القطري يندد باستهداف التجمعات السكانية و المنشآت الحيوية بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 30 تشرين الأول (بترا)- ندد مجلس الشورى القطري بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على السكان المدنيين في قطاع غزة، واستهداف التجمعات السكانية وتدمير المنشآت الحيوية، ومنع المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة من الوصول للقطاع.

وأستنكر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية.

وعبر عن رفضه القاطع لادعاءات الحكومة الإسرائيلية ضد دولة قطر، واتهامها بتسييس الدعم الإنساني المقدم للمدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور القطري البارز في دعم الدول الشقيقة والصديقة، والذي أشادت به الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإغاثية ومختلف المنظمات الدولية.

وأشاد المجلس بالمواقف الثابتة لقطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما تجسد في خطاب أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الجديد، من تأكيد على رفض العدوان على الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات ضدهم.

--(بترا)

ب ع/ع ط

30/10/2023 20:09:38