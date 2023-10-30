الشورى القطري يندد باستهداف التجمعات السكانية و المنشآت الحيوية بغزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الدوحة 30 تشرين الأول (بترا)- ندد مجلس الشورى القطري بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على السكان المدنيين في قطاع غزة، واستهداف التجمعات السكانية وتدمير المنشآت الحيوية، ومنع المساعدات الإنسانية وفرق الإغاثة من الوصول للقطاع.
وأستنكر المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين، ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية.
وعبر عن رفضه القاطع لادعاءات الحكومة الإسرائيلية ضد دولة قطر، واتهامها بتسييس الدعم الإنساني المقدم للمدنيين في قطاع غزة، لافتا إلى الدور القطري البارز في دعم الدول الشقيقة والصديقة، والذي أشادت به الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والإغاثية ومختلف المنظمات الدولية.
وأشاد المجلس بالمواقف الثابتة لقطر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ما تجسد في خطاب أمير البلاد في افتتاح دور الانعقاد الجديد، من تأكيد على رفض العدوان على الأشقاء الفلسطينيين، ومطالبة المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف الانتهاكات ضدهم.
--(بترا)
ب ع/ع ط
30/10/2023 20:09:38
MENAFN30102023000117011021ID1107337072
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