جنوب أفريقيا تطالب بقوة دولية لحماية المدنيين بغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- دعت دولة جنوب أفريقيا الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من القصف المتواصل، وسط تصعيد إسرائيل حربها على القطاع.

وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأضاف البيان "تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية".

--(بترا)

رصد / ف ق/ ع ط

30/10/2023 19:51:20