Monday, 30 October 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جنوب أفريقيا تطالب بقوة دولية لحماية المدنيين بغزة

10/30/2023 2:39:53 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- دعت دولة جنوب أفريقيا الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من القصف المتواصل، وسط تصعيد إسرائيل حربها على القطاع.
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".
وأضاف البيان "تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
30/10/2023 19:51:20

MENAFN30102023000117011021ID1107337071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث