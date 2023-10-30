جنوب أفريقيا تطالب بقوة دولية لحماية المدنيين بغزة

جنوب أفريقيا تطالب بقوة دولية لحماية المدنيين بغزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:53 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- دعت دولة جنوب أفريقيا الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى نشر قوة سريعة لحماية المدنيين في قطاع غزة من القصف المتواصل، وسط تصعيد إسرائيل حربها على القطاع.
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية، قالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه "تم القضاء على أجيال كاملة من العائلات في غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".
وأضاف البيان "تتطلب أعداد القتلى من غير المقاتلين، وخاصة أعداد الأطفال الذين قتلوا، من العالم أن يظهر أنه جاد بخصوص المساءلة العالمية".
--(بترا)
رصد / ف ق/ ع ط
30/10/2023 19:51:20
MENAFN30102023000117011021ID1107337071
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