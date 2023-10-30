مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سنة كاملة

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سنة كاملة
التاريخ
10/30/2023 2:39:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 30 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سنة كاملة، حتى تشرين الأول 2024.
وحث القرار الذي حمل الرقم 2703 جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
-- (بترا)
م د/ب ع/ ع ط
30/10/2023 19:49:47
MENAFN30102023000117011021ID1107337070
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