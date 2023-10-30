مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا سنة كاملة

نيويورك 30 تشرين الأول (بترا)- قرر مجلس الأمن الدولي تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، سنة كاملة، حتى تشرين الأول 2024. وحث القرار الذي حمل الرقم 2703 جميع الدول الأعضاء على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية. -- (بترا) م د/ب ع/ ع ط 30/10/2023 19:49:47

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