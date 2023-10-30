الأزهر الشريف يهيب بالحكومات العربية والإسلامية بمد يد العون لأهل غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الأول ( بترا )- أهاب الأزهر الشريف بحكومات الدول العربية والإسلامية، للمسارعة بمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وأن يُسخروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم، وكف بطش الكيان المغتصب عنهم.

ووجه الأزهر الشريف، التحية للمقاومة الفلسطينية، وأهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات، وهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية هذه النيران، التي يرسلها عليهم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه.

وأضاف الأزهر في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير للمساجد والكنائس، وقتل للأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

كما سجل الأزهر في بيانه، تقديره للموقف الرجولي الشجاع والشهم، الذي وقفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غزة.

كما ثمن الأزهر الشريف موقف، جميع أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية، التي تُرتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال و الأبرياء.

وطالب الأزهر، أهل غزة، أن يستعينوا بالله، وأن يستمدوا قوتهم من القرآن الكريم مذكرهم بقول الله تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".

--(بترا)

ن ا/ب ع/ ع ط

30/10/2023 19:46:13