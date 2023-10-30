الأزهر الشريف يهيب بالحكومات العربية والإسلامية بمد يد العون لأهل غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 30 تشرين الأول ( بترا )- أهاب الأزهر الشريف بحكومات الدول العربية والإسلامية، للمسارعة بمد يد العون لإخوانهم في فلسطين، وأن يُسخروا إمكاناتهم وثرواتهم ومصادر قوتهم لنصرتهم ودعمهم، وكف بطش الكيان المغتصب عنهم.
ووجه الأزهر الشريف، التحية للمقاومة الفلسطينية، وأهل غزة الأبرياء رمز العزة والصمود، وأطفالها ونسائها الصابرات، وهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية هذه النيران، التي يرسلها عليهم جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه.
وأضاف الأزهر في بيان صدر عنه اليوم الاثنين، إن جيش الاحتلال تجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباح شتى الجرائم الوحشية؛ من قصف للمستشفيات، وتدمير للمساجد والكنائس، وقتل للأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.
كما سجل الأزهر في بيانه، تقديره للموقف الرجولي الشجاع والشهم، الذي وقفه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وهو يدعو، غير خائف ولا مجامل، إلى ضرورة وقف العدوان على الضعفاء والمستضعفين في غزة.
كما ثمن الأزهر الشريف موقف، جميع أحرار العالم الذين لم يلتزموا الصمت، وخرجوا لإدانة هذه المجازر الوحشية، التي تُرتكب في غزة، وطالبوا بوقف العدوان الصهيوني ووضعِ حَدٍّ لقتل الأطفال و الأبرياء.
وطالب الأزهر، أهل غزة، أن يستعينوا بالله، وأن يستمدوا قوتهم من القرآن الكريم مذكرهم بقول الله تعالى: "ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
30/10/2023 19:46:13
MENAFN30102023000117011021ID1107337069
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