الاحتلال يعاود استهداف مستشفى السرطان بغزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:52 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول(بترا)- أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الدكتور صبحي سكيك، معاودة الاحتلال وللمرة الثانية استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في القطاع.
وقال سكيك، في تصريح صحفي، إنه تم إلحاق أضرار بالغة بالمستشفى، مشيرا الى تعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية، الأمر الذي جعل حياة المرضى والطواقم الطبية في خطر.
--(بترا)
ب ع/ع ط
30/10/2023 19:36:21
MENAFN30102023000117011021ID1107337068
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