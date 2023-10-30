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الاحتلال يعاود استهداف مستشفى السرطان بغزة

10/30/2023 2:39:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول(بترا)- أكد مدير عام مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الدكتور صبحي سكيك، معاودة الاحتلال وللمرة الثانية استهداف مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد لمرضى السرطان في القطاع.
وقال سكيك، في تصريح صحفي، إنه تم إلحاق أضرار بالغة بالمستشفى، مشيرا الى تعطل بعض أنظمة العمل الكهروميكانيكية، الأمر الذي جعل حياة المرضى والطواقم الطبية في خطر.
--(بترا)
ب ع/ع ط
30/10/2023 19:36:21

MENAFN30102023000117011021ID1107337068

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