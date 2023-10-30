اتفاقية لإعادة بناء وتوسعة محطة تنقية الرمثا بقيمة 50 مليون يورو

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- وقع وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود اليوم الاثنين، اتفاقية تنفيذ وتوسعة وتأهيل محطة تنقية الرمثا مع المقاول شركة حسين عطية للمقاولات المهندس مازن عطية و"باسافنت" بحضور ممثلي الاتحاد الأوروبي الوكالة الفرنسية للتنمية.

وحسب بيان عن الوزارة تبلغ تكلفة تأهيل المحطة 50.652 مليون يورو ممولة كقروض ومنح من الوكالة الفرنسية للتنمية ،والاتحاد الأوروبي، إذ ستتحول المحطة التي أنشأت عام 1980 وجرى توسعتها عام 2005، بعد إعادة بناءها وتحديثها وتطويرها على مرحلتين للعمل بطريقة متطورة حديثة بحيث ستتمكن توسعة المحطة من تغطية خدمة معظم المناطق في الرمثا حتى العام 2045 ورفع كفاءة معالجة المياه وفق أفضل المواصفات العالمية.

وقال أبو السعود، إن المشروع من المشاريع الوطنية المهمة لسلطة المياه في قطاع الصرف الصحي ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040 لتوجيه القطاع نحو الاستخدام الكفؤ وإعادة الاستخدام للمياه المعالجة، وزيادة كميات مياه الري، والتوسع في خدمة التجمعات السكانية ذات الكثافة السكانية العالية.

وبين أن أعمال التوسعة جاءت لاستيعاب التدفقات الكبيرة الى المحطة، حيث أن أعمال البناء تهدف الى رفع كفاءة المحطة على مرحلتين وزيادة طاقتها الاستيعابية من 5400 متر إلى 27400 متر مكعب يومياً، موضحاً أن توقيع الاتفاقية جاء بعد سلسلة من الجهود المتواصلة لتأمين التمويل اللازم للبدء بتنفيذها في هذا الوقت لما للمحطة من أثر كبير على خدمة المناطق في الرمثا المكتظة بوجود اللاجئين السوريين وخدمتها بالصرف الصحي وفق أحدث التقنيات الحديثة ما يحل المشكلة البيئية في المنطقة.

وأكد أن المحطة ستكون إضافة نوعية لقطاع الصرف الصحي في مناطق الشمال ولواء الرمثا خاصة، حيث سترفع طاقة المحطة في المرحلة الأولى بطاقة 11 ألف متر لتصبح 16400 متر مكعب يومياً.

وبين أن العمل فيها سيكون على نظام العقد والتصميم والإنشاء والتشغيل (DBO) لضمان جودة التنفيذ والمتابعة وسيستمر العمل فيها مدة 30 شهرا، ومدة التشغيل 24 شهرا.

وأوضح أبو السعود أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتم جنباً إلى جنب مع المحطة القائمة لخدمة مناطق: الرمثا، وسهل حوران، والطرة، والشجرة والبويضة وعمراوة، والذنيبة لخدمة 200 ألف نسمة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء خط ناقل لنقل مياه الصرف الصحي من محطة تنقية الرمثا إلى مخرج محطة تنقية الشلالة على أن يجري إنشاء مخارج للخط وربط خطوط لتزويد المزارعين بمياه الري المعالجة، وفق أفضل المواصفات مستقبلا.

وقال إن أعمال المرحلة الأولى يتوقع إنجازها خلال عام 2027، فيما تتضمن المرحلة الثانية رفع طاقة المحطة بمعدل 11 ألف متر مكعب إضافية لتصبح طاقتها الإجمالية 27400 ألف متر مكعب، لخدمة 430 ألف نسمة حتى العام 2045 .

وأشاد أبو السعود بالتعاون الأردني الأوروبي والفرنسي، مثمناً مساهمتهم في تأمين التمويل اللازم لتنفيذها.

وأعرب عن امتنان وتقدير الحكومة الأردنية للدعم الكبير الذي تقدمه الدول المانحة لمواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المملكة خاصة في قطاع المياه بسبب ما تعانيه المملكة من أعباء كبيرة نتيجة موجات اللجوء السوري.

وأكد أنه ستتم معالجة مياه الصرف الصحي حسب المواصفة الأردنية رقم 893/2006 لتتطابق مع المعايير الدولية العالمية للزراعات الرعوية والمقيدة، حيث سيتم الاستفادة من كميات المياه المعالجة لري المناطق المجاورة للمحطة، وإحداث تنمية اقتصادية محلية من خلال إيجاد فرص عمل لأهالي المنطقة ومربي المواشي.

--(بترا)

ي ع/ ن ح/ ع ط

30/10/2023 19:33:34