4 شهداء جراء قصف الاحتلال دراجة نارية بخانيونس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، دراجة نارية جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد نتيجة قصف أربعة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الأمل بخانيونس.
من جهة أخرى كثفت طائرات الاحتلال ومدفعيتها قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.
--(بترا)
أش/ ن ح/ ع ط
30/10/2023 19:28:43
MENAFN30102023000117011021ID1107337066
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