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4 شهداء جراء قصف الاحتلال دراجة نارية بخانيونس

10/30/2023 2:39:50 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال، دراجة نارية جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد نتيجة قصف أربعة فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي الأمل بخانيونس.

من جهة أخرى كثفت طائرات الاحتلال ومدفعيتها قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة.

--(بترا)


أش/ ن ح/ ع ط

30/10/2023 19:28:43

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