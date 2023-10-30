الهيئة الخيرية الهاشمية: لا صحة لدخول أي من كوادرنا لقطاع ‎غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان30 تشرين الأول(بترا)- نفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب من دخول بعض كوادر وموظفي الهيئة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، والتجول في القطاع برفقه كوادر المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كوادرها ولا حتى من المتعاونين مع الهيئة الخيرية.
وجددت الهيئة الخيرية الأردنية التأكيد على أنها سلمت المساعدات الطبية الأردنية لوكالة الغوث "الأونروا" الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات والتبرعات، والتي بدورها وضعتها بمستودعاتها لتوزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.
وأهابت الهيئة من الجميع إلى عدم الالتفات حول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية.
--(بترا)
ج ب/ ن ح/ ع ط
30/10/2023 19:06:05
MENAFN30102023000117011021ID1107337065
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