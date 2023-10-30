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الهيئة الخيرية الهاشمية: لا صحة لدخول أي من كوادرنا لقطاع ‎غزة

10/30/2023 2:39:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان30 تشرين الأول(بترا)- نفت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، ما جرى تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي ورسائل الواتساب من دخول بعض كوادر وموظفي الهيئة إلى قطاع ‎غزة عبر معبر رفح، والتجول في القطاع برفقه كوادر المستشفى الميداني الأردني والهلال الأحمر الفلسطيني.
وأكدت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الأنباء غير صحيحة ولم تصدر عن أي من كوادرها ولا حتى من المتعاونين مع الهيئة الخيرية.
وجددت الهيئة الخيرية الأردنية التأكيد على أنها سلمت المساعدات الطبية الأردنية لوكالة الغوث "الأونروا" الجهة المسؤولة عن استلام المساعدات والتبرعات، والتي بدورها وضعتها بمستودعاتها لتوزيعها على المستشفيات حسب الحاجة.
وأهابت الهيئة من الجميع إلى عدم الالتفات حول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية.
--(بترا)
ج ب/ ن ح/ ع ط
30/10/2023 19:06:05

MENAFN30102023000117011021ID1107337065

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