الشريدة: مخزون المملكة من الطاقة والغذاء آمن...إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

بدوره، أكد الوزير الشمالي، أن القطاع الخاص أثبت أنه على قدر من المسؤولية، وقام بواجباته بأمانة واقتدار بشهادة مؤسسات دولية دون أي إخلال بسلاسل التوريد والتزويد، في أصعب الأزمات التي مرت خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية –الاوكرانية.

وقال خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، إن الأردن يحتل المرتبة الأولى في ثلاثة محاور: السلع والجودة والسعر، بالمقارنة مع دول مماثلة أو متقاربة في الأوضاع والظروف، مبينا أن نسب التضخم بالمملكة ما زالت الأقل مقارنة مع دولا أخرى.

ولفت إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست شعارا، لكنها هدف يسعى الجميع لتحقيقه على أرض الواقع، لافتا إلى اللقاءات الدورية المستمرة التي تجريها الوزارة مع القطاعات التجارية والخدمية من خلال غرف التجارة بعموم المملكة للاطلاع على التحديات التي تواجهها.

وأشار الشمالي إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للمستوردين الفلسطينيين من خلال ميناء العقبة، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل الممكنات لدعم المنتج المحلي ولا سيما بالعطاءات الحكومية.

من جانبه، عبر رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، عن تقديره لمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم طال كل مفاصل حياتهم الأساسية، مؤكدا "لا يمكن لأحد المزاودة على الأردن بهذا الخصوص".

وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع كفريق واحد في هذه الظروف الاستثنائية لتجنيب البلاد أية تبعات جراء العدوان الإسرائيلي، وأهمية التحوط لأي طارئ للمحافظة على حالة التعافي التي بدأ يشهدها الاقتصاد الوطني.

وقال الحاج توفيق "علينا أن نكون مستعدين للسيناريو الأسوأ في حال استمر العدوان على أهالي غزة لفترة أطول، وامتدت تداعياته إلى الضفة الغربية أو دول الجوار، داعيا إلى تشكيل خلية أزمة استباقية يكون القطاع الخاص شريكا فيها.

وشدد على ضرورة تعزيز الشراكة مع مختلف الوزارات المؤسسات الحكومية كونها تعد خيارا مهما وأساسيا لحماية مصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أهمية إطلاق حزم وبرامج تمويلية للقطاعات الاقتصادية بفوائد مخفضة، مثلما كان الأمر خلال جائحة فيروس كورونا، خاصة في ظل تراجع النشاط التجاري وشح السيولة.

وأكد الحاج توفيق، أهمية الاهتمام بملف الاستثمار، وتكثيف حملات الترويج للفرص الاستثمارية القائمة بالمملكة كونه الأساس في تجاوز الصعوبات الاقتصادية، وتوفير فرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة، بالإضافة إلى الاهتمام بملف العلاقات التجارية مع سوريا.

بدورهم، أشاد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلو القطاعات التجارية بالجهد الكبير المبذول من الأردن بقيادة جلالة الملك لوقف العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وإيصال المساعدات الغذائية والطبية إليهم بشكل مستمر، مثمنين الحراك السياسي العالمي الذي تقوده المملكة بهذا الخصوص، والوقوف بوجه الشائعات التي تشكك بذلك.

وأكدوا ضرورة التحوط لكل تبعات العدوان على الاقتصاد الوطني، لا سيما لجهة استمرار عمليات سلاسل التوريد، ومواجهة أية ارتفاعات بأجور الشحن البحري والنقل، وتوفير التمويل اللازم لتعزيز مخزون المملكة من السلع الأساسية والمواد الغذائية.

وأشاروا إلى ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة، انفتاحا أوسع على القطاع الخاص، والاهتمام بالقطاع السياحي بالمحافظات، وإشراك القطاعات الاقتصادية بأية قرارات قد تتخذ لمواجهة أية تبعات للعدوان الإسرائيلي على الاقتصاد الوطني، مع ضرورة توفير السيولة، لافتين إلى جهود البنك المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

ودعوا إلى إعادة النظر بالرسوم المفروضة على مركبات الكهرباء بما يسهم في التخفيف من عبء فاتورة الطاقة، وإيجاد استراتيجية اقتصادية واضحة للاستدامة والتمكين، وإيقاف التجارة الإلكترونية لحين الوصول إلى أطار ينظمها، وتشجيع الصناعة المحلية ودعم المزارعين، والتنسيق بين مختلف المؤسسات الرسمية بخصوص التراخيص.

--(بترا)

س ص/ ن ح / ع ط

30/10/2023 19:03:20