الصفدي يلتقي وزير خارجية حكومة الظل البريطانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول(بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم الاثنين، وزير خارجية حكومة الظل البريطانية النائب ديفيد لامي، في اجتماع أكد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على ‎غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية المشتركة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجل إلى القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، ومنع توسعها إلى المنطقة، محذراً من أن استمرار هذه الحرب وما تنتج من كارثة إنسانية سينعكس على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة برمتها.

--(بترا)

ص خ/ ن ح/ ع ط

30/10/2023 18:40:32