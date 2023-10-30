الصفدي يلتقي وزير خارجية حكومة الظل البريطانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول(بترا)- استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي اليوم الاثنين، وزير خارجية حكومة الظل البريطانية النائب ديفيد لامي، في اجتماع أكد ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة وقف الكارثة الإنسانية التي تسببها الحرب على غزة، وبما يضمن حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، والقيم الإنسانية المشتركة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجل إلى القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، ومنع توسعها إلى المنطقة، محذراً من أن استمرار هذه الحرب وما تنتج من كارثة إنسانية سينعكس على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة برمتها.
--(بترا)
ص خ/ ن ح/ ع ط
30/10/2023 18:40:32
MENAFN30102023000117011021ID1107337063
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