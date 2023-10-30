دخول 26 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- وصل عدد الشاحنات التي دخلت، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة من معبر رفح إلى 26 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية.

وقال إعلام معبر رفح في بيان صحفي، إن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلية بلغ 157 شاحنة مياه وأدوية ومواد غذائية.

--(بترا)

أ ش/ن ح/رق

30/10/2023 18:34:34