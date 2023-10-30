دخول 26 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة

دخول 26 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:46 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- وصل عدد الشاحنات التي دخلت، اليوم الاثنين، إلى قطاع غزة من معبر رفح إلى 26 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية.
وقال إعلام معبر رفح في بيان صحفي، إن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي دخلت إلى غزة من معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلية بلغ 157 شاحنة مياه وأدوية ومواد غذائية.
--(بترا)
أ ش/ن ح/رق
30/10/2023 18:34:34
MENAFN30102023000117011021ID1107337062
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