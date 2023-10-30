البلقاء التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 30 تشرين الأول(بترا)- حققت جامعة البلقاء التطبيقية مراتب متقدمة محليا وعالميا في 5 حقول معرفية، أعلن عنها تصنيف التايمز العالمي، في أحدث إصدار له، حيث حلت الجامعة بالمرتبة الأولى محليا في حقل العلوم الفيزيائية وضمن الفئة (601-800) عالميا.

كما حققت الجامعة في حقل علوم الحاسوب، المركز الثاني محليا وضمن الفئة (401-500) عالميا، فيما حققت المركز الثاني محليا في حقل العلوم الاجتماعية، والرابع محليا في حقلي الهندسة والأعمال والاقتصاد، والرابع محليا في حقل التعليم.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، أهمية المشاركة في التصنيفات العالمية التي تضع الجامعة على خارطة الجامعات العالمية، والتركيز العالي على بناء القدرات والمهارات للكوادر البشرية في الجامعة من مدرسين وإداريين وطلبة، وبناء القدرات التكنولوجية والبنى التحتية للجامعة من مختبرات ومشاغل تجويد العملية الدراسية لتميز الجامعة بالتعليم التقني والتطبيقي.

وأضاف ان هذه الإنجازات تسجل لأسرة الجامعة، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود من خلال تعزيز تشاركية الجامعة مع جميع الجهات ذات العلاقة محليا وعالميا والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة ومراكز الأبحاث العالمية .

ودعا الى تطوير العملية الدراسية ونقل المهارات والخبرات للطلبة وتجويد العملية الأكاديمية برمتها والتركيز على البحث العلمي المتميز الذي تنعكس أثاره على الباحث والجامعة والمجتمع، لما لهذه الأبحاث من أهمية كبيرة في رفع سمعة الجامعة وسوية المدرسين والعملية التدريسية، مؤكدا أهمية انعكاسه على تعزيز المكانة العالمية للجامعة والتعزيز من استقطاب المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين والطلبة الدوليين والمحليين.

من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور هيثم الشبلي، أن الجامعة تعمل ضمن خطة مدروسة على مراجعة نتائج التصنيفات العالمية ومعاييرها ومؤشرات الأداء المتعلقة بها للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ومجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان التحسين المستمر للأداء.

--(بترا)

أ ع/رق

30/10/2023 18:16:47