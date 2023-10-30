البلقاء التطبيقية تحقق مراتب متقدمة في تصنيف التايمز العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 تشرين الأول(بترا)- حققت جامعة البلقاء التطبيقية مراتب متقدمة محليا وعالميا في 5 حقول معرفية، أعلن عنها تصنيف التايمز العالمي، في أحدث إصدار له، حيث حلت الجامعة بالمرتبة الأولى محليا في حقل العلوم الفيزيائية وضمن الفئة (601-800) عالميا.
كما حققت الجامعة في حقل علوم الحاسوب، المركز الثاني محليا وضمن الفئة (401-500) عالميا، فيما حققت المركز الثاني محليا في حقل العلوم الاجتماعية، والرابع محليا في حقلي الهندسة والأعمال والاقتصاد، والرابع محليا في حقل التعليم.
وأكد رئيس الجامعة الدكتور احمد فخري العجلوني، أهمية المشاركة في التصنيفات العالمية التي تضع الجامعة على خارطة الجامعات العالمية، والتركيز العالي على بناء القدرات والمهارات للكوادر البشرية في الجامعة من مدرسين وإداريين وطلبة، وبناء القدرات التكنولوجية والبنى التحتية للجامعة من مختبرات ومشاغل تجويد العملية الدراسية لتميز الجامعة بالتعليم التقني والتطبيقي.
وأضاف ان هذه الإنجازات تسجل لأسرة الجامعة، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود من خلال تعزيز تشاركية الجامعة مع جميع الجهات ذات العلاقة محليا وعالميا والتشبيك مع الجامعات العالمية المرموقة ومراكز الأبحاث العالمية .
ودعا الى تطوير العملية الدراسية ونقل المهارات والخبرات للطلبة وتجويد العملية الأكاديمية برمتها والتركيز على البحث العلمي المتميز الذي تنعكس أثاره على الباحث والجامعة والمجتمع، لما لهذه الأبحاث من أهمية كبيرة في رفع سمعة الجامعة وسوية المدرسين والعملية التدريسية، مؤكدا أهمية انعكاسه على تعزيز المكانة العالمية للجامعة والتعزيز من استقطاب المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية، والباحثين والطلبة الدوليين والمحليين.
من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة لشؤون الاعتماد وضمان الجودة، الدكتور هيثم الشبلي، أن الجامعة تعمل ضمن خطة مدروسة على مراجعة نتائج التصنيفات العالمية ومعاييرها ومؤشرات الأداء المتعلقة بها للوقوف على نقاط القوة وتعزيزها ومجالات التحسين وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لضمان التحسين المستمر للأداء.
--(بترا)
أ ع/رق
30/10/2023 18:16:47
MENAFN30102023000117011021ID1107337061
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.