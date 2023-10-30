أضرار بالغة بالمستشفى الأندونيسي في غزة جراء قصف الاحتلال

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة استهدف المباني الملاصقة لمستشفى الاندونيسي شمال القطاع غزة. وبين ان القصف الحق أضرارا بالغة في المستشفى، ما عرض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية وآلاف النازحين بداخله للخطر. --(بترا) أ ش/رق 30/10/2023 18:01:02

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