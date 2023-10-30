أضرار بالغة بالمستشفى الأندونيسي في غزة جراء قصف الاحتلال

أضرار بالغة بالمستشفى الأندونيسي في غزة جراء قصف الاحتلال
التاريخ
10/30/2023 2:39:44 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة استهدف المباني الملاصقة لمستشفى الاندونيسي شمال القطاع غزة.
وبين ان القصف الحق أضرارا بالغة في المستشفى، ما عرض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية وآلاف النازحين بداخله للخطر.
--(بترا)
أ ش/رق
30/10/2023 18:01:02
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