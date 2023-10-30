الملكة رانيا العبدالله تلتقي مسؤولين من اليونيسف للاطلاع على جهود دعم أطفال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله، عددا من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مكتب جلالتها بعمان اليوم الاثنين، للحديث عن الأثر الكارثي على الأطفال جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي سيكون لها تداعيات سلبية طويلة المدى على حياة الأطفال والشباب لأجيال قادمة.

وبصفتها أول مناصرة بارزة للأطفال اختارتها اليونيسف، استمعت جلالتها من نائب المدير التنفيذي لليونيسف لشؤون العمل الإنساني والإمدادات تيد شيبان، والمديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خُضُر، وممثل اليونيسف في الأردن، فيليب دوامل، إلى موجز عن المستويات غير المسبوقة من العنف وانتهاكات حقوق الأطفال.

وخلال الاجتماع، شدد شيبان على الحاجة الملحة لوقف إنساني فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر لغزة من أجل وصول آمن ومستدام ودون عراقيل للمساعدات الإنسانية بما فيها الماء والغذاء والإمدادات الطبية والوقود.

كما دعا أيضاً للسماح بمغادرة الحالات الطبية الطارئة من غزة أو تمكينها من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة ولحماية واحترام البنى التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي.

وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وفرت اليونيسف المياه لمليون شخص في غزة، ولم تتمكن إلا من تزويد كل منهم بأقل من ثلاثة لترات من الماء يومياً، مقارنة بمعيار 15 لترا على الأقل يومياً.

وقال شيبان إن نقص المياه والغذاء إلى جانب الاكتظاظ مقلق للغاية في ظل خطر انتشار الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا.

كما نقلت المنظمة حوالي 20 شاحنة عبر معبر رفح تحمل إمدادات طبية طارئة وعبوات مياه ولوازم صحية ومستلزمات طوارئ أخرى.

وقال شيبان، إن اليونيسف تحاول زيادة عدد الشاحنات التي تنقل المساعدات إلى غزة يومياً، مشدداً على أن "الأمم المتحدة قالت أن هناك حاجة لدخول مائة شاحنة يومياً من أجل استدامة العمل والجهود الإنسانية".

وأضاف أن اليونيسف ستستمر في دعم الأطفال في غزة، وتعمل جاهدة لإنشاء ممرات إنسانية للمساعدات الملحة.

--(بترا)

م خ/

30/10/2023 18:09:33