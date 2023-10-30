ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8306

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، و2136 امرأة، و21048 مصاباً.

وأشار القدرة إلى أن الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.

وأضاف، "الاحتلال الإسرائيلي ينفذ محرقة واسعة تطال البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون أن يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة".

وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع، واستهدف 25 سيارة إسعاف.

وقال القدرة إن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.

وأكد أن الاحتلال تعمد أيضا استهداف محيط مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد للسرطان في القطاع، ما أدى إلى تحطيم المستشفى وتضرر أجزاء كبيرة منه، إضافة إلى زرع الرعب والخوف بين مرضى السرطان والطواقم الطبية وتعريض حياتهم للخطر.

--(بترا)

ا ش/ف م/رق

30/10/2023 17:53:42