ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 8306

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول (بترا) أمجد الشوا- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 8306 شهداء، بينهم 3457 طفلاً، و2136 امرأة، و21048 مصاباً.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال عمد إلى شل حركة سيارات الإسعاف حتى لا تتمكن من القيام بواجبها في إنقاذ المرضى والجرحى.
وأضاف، "الاحتلال الإسرائيلي ينفذ محرقة واسعة تطال البشر والحجر والشجر أمام سمع العالم وبصره دون أن يحرك ساكنا لوقف محرقة غزة".
وطالب كل الجهات الدولية بتفعيل القانون الدولي لحماية المنشآت الطبية، مشيرا إلى أن الاحتلال أخرج 25 مستشفى عن الخدمة في القطاع، واستهدف 25 سيارة إسعاف.
وقال القدرة إن الاحتلال تعمد استهداف 57 مؤسسة صحية، وإخراج 12 مستشفى و32 مركز رعاية أولية عن الخدمة، جراء الاستهداف أو عدم إدخال الوقود.
وأكد أن الاحتلال تعمد أيضا استهداف محيط مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني الوحيد للسرطان في القطاع، ما أدى إلى تحطيم المستشفى وتضرر أجزاء كبيرة منه، إضافة إلى زرع الرعب والخوف بين مرضى السرطان والطواقم الطبية وتعريض حياتهم للخطر.
--(بترا)
ا ش/ف م/رق
30/10/2023 17:53:42
MENAFN30102023000117011021ID1107337057
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