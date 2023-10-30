20 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال صالة أفراح وسط غزة

غزة 30 تشرين الأول(بترا)- استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال صالة للأفراح كانت تأوي عائلات وسط قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت صالة "طل القمر" بالنصيرات وبها عدد من النازحين. --(بترا) أ ش/ف م/رق 30/10/2023 17:45:50

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