Monday, 30 October 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


20 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال صالة أفراح وسط غزة

10/30/2023 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول(بترا)- استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال صالة للأفراح كانت تأوي عائلات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت صالة "طل القمر" بالنصيرات وبها عدد من النازحين.
--(بترا)
أ ش/ف م/رق
30/10/2023 17:45:50

MENAFN30102023000117011021ID1107337056

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث