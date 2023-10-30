20 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال صالة أفراح وسط غزة

20 شهيدا جراء قصف طائرات الاحتلال صالة أفراح وسط غزة
التاريخ
10/30/2023 2:39:40 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 30 تشرين الأول(بترا)- استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال صالة للأفراح كانت تأوي عائلات وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت صالة "طل القمر" بالنصيرات وبها عدد من النازحين.
--(بترا)
أ ش/ف م/رق
30/10/2023 17:45:50
MENAFN30102023000117011021ID1107337056
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