مبادرة توعوية في إربد ضمن حملة بسواعدنا نحمي بيئتنا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في إربد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مجلس التطوير التربوي في سال والمغير، مبادرة بعنوان "خلي كيسك بسيارتك، لا للرمي العشوائي"، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية للنظافة العامة تحت شعار "بسواعدنا نحمي بيئتنا".
وتهدف الحملة التي انطلقت بمنطقة سال، بمشاركة طلبة المدارس وجمعية أزهار إربد البيئية، إلى عدم إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي في سال والمغير محمد عبابنة، إن المجلس سيكون مشاركا في الأنشطة البيئية، ومتعاونا مع أي جهة، لإيصال رسائل بيئية إيجابية إلى المجتمع.
من جانبه، أشار ضابط التوعية في مديرية بيئة إربد محمد الدريزي، إلى أن الأنشطة البيئية جاءت ضمن الخطة التوعوية لوزارة البيئة، وهدفها تعديل السلوك البيئي الخاطئ لسلوك إيجابي، والحد من الرمي العشوائي للنفايات وخاصة الرمي من نوافذ المركبات.
--(بترا)
ا ح/ف م/رق
30/10/2023 17:41:53
MENAFN30102023000117011021ID1107337055
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