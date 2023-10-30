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مبادرة توعوية في إربد ضمن حملة بسواعدنا نحمي بيئتنا

10/30/2023 2:39:38 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 تشرين الأول (بترا)- أطلقت مديرية حماية البيئة في إربد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مجلس التطوير التربوي في سال والمغير، مبادرة بعنوان "خلي كيسك بسيارتك، لا للرمي العشوائي"، وذلك بالتزامن مع الحملة الوطنية للنظافة العامة تحت شعار "بسواعدنا نحمي بيئتنا".
وتهدف الحملة التي انطلقت بمنطقة سال، بمشاركة طلبة المدارس وجمعية أزهار إربد البيئية، إلى عدم إلقاء النفايات من نوافذ المركبات.
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي في سال والمغير محمد عبابنة، إن المجلس سيكون مشاركا في الأنشطة البيئية، ومتعاونا مع أي جهة، لإيصال رسائل بيئية إيجابية إلى المجتمع.
من جانبه، أشار ضابط التوعية في مديرية بيئة إربد محمد الدريزي، إلى أن الأنشطة البيئية جاءت ضمن الخطة التوعوية لوزارة البيئة، وهدفها تعديل السلوك البيئي الخاطئ لسلوك إيجابي، والحد من الرمي العشوائي للنفايات وخاصة الرمي من نوافذ المركبات.
--(بترا)
ا ح/ف م/رق
30/10/2023 17:41:53

MENAFN30102023000117011021ID1107337055

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