المياه: ضبط اعتداءات جديدة جنوب عمان
التاريخ
10/30/2023 2:39:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الإثنين، اعتداءات على خط ناقل رئيسي في مناطق جنوب عمان، تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.
وبحسب بيان للوزارة، فانه تم ضبط الاعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة في منطقة محاذية لطريق المطار، وجرى فصلها وإعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين، وصون حقوقهم المائية.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
30/10/2023 17:28:20
MENAFN30102023000117011021ID1107337054
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