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المياه: ضبط اعتداءات جديدة جنوب عمان

10/30/2023 2:39:37 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- ضبطت وزارة المياه والري، بالتعاون مع الجهات المختصة، اليوم الإثنين، اعتداءات على خط ناقل رئيسي في مناطق جنوب عمان، تسحب المياه لتعبئة صهاريج مخالفة.
وبحسب بيان للوزارة، فانه تم ضبط الاعتداءات لتعبئة صهاريج مخالفة في منطقة محاذية لطريق المطار، وجرى فصلها وإعادة تصويب الوضع، وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وأكدت الوزارة، أنها ستواصل واجبها تجاه المواطنين، وصون حقوقهم المائية.
--(بترا)
ي ع/ف م/رق
30/10/2023 17:28:20

MENAFN30102023000117011021ID1107337054

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