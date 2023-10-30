57.7 % نمو أرباح مصفاة البترول للربع الثالث 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن نمو أرباحها للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 57.7 بالمئة، حيث بلغت 16.5 مليون دينار، مقارنة بـ10.43 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، سجل صافي مبيعات الشركة من نشاط التكرير ومصنع الزيوت ومبيعات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.24 مليار دينار للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 1.26 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن المبالغ المترتبة لصالحها على مؤسسات ودوائر حكومية، بلغت بنهاية أيلول الماضي نحو 436 مليون دينار، وأن لها القدرة على تحصيل هذه الذمم دون داعي لرصد أية مخصصات إضافية.

وأعلنت الشركة عن تقدم ملحوظ في مشروع التوسعة الرابع، وذلك في إطار خطتها المستقبلية لتعزيز وجودها في سوق الطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الكريم العلاوين، إن الشركة، بالتنسيق مع مستشاري المشروع، تعمل حاليًا مع الائتلاف المكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية، هي Tecnimont، Sinopec (GPEC)، وItochu - لتحديد الخطوات اللازمة لتأمين تمويل المشروع.

وأشار العلاوين إلى بدء عضوي الائتلاف، وهما الشركتان الإيطالية والصينية، بتعبئة استمارات طلب التمويل للمشروع، كما أكد أن المستشار المالي للشركة شارف على استكمال المعلومات المطلوبة لنموذج التمويل، متوقعا تقديم مسودة النموذج لوكالتي التمويل الإيطالية والصينية خلال شهر تشرين الثاني.

وقال الرئيس التنفيذي إن وكالة التمويل اليابانية NEXI حصلت بالفعل على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتمويل المشروع، حيث ما زالت وكالة التمويل اليابانية JBIC تنتظر موافقة وزارة المالية اليابانية.

وأوضح العلاوين أن الشركة بدأت بالفعل في استدراج عروض من مستشاري "Due Diligence" في مجالات فنية وبيئية وسوقية، في حين تجري الشركة محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين لضمان تغطية الجزء المطلوب من التمويل.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

30/10/2023 17:27:24