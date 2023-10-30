57.7 % نمو أرباح مصفاة البترول للربع الثالث 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية عن نمو أرباحها للربع الثالث من العام الحالي بنسبة 57.7 بالمئة، حيث بلغت 16.5 مليون دينار، مقارنة بـ10.43 مليون للفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان صحفي اليوم الاثنين، سجل صافي مبيعات الشركة من نشاط التكرير ومصنع الزيوت ومبيعات شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية ومبيعات الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال نحو 1.24 مليار دينار للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 1.26 مليار دينار لذات الفترة من العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن المبالغ المترتبة لصالحها على مؤسسات ودوائر حكومية، بلغت بنهاية أيلول الماضي نحو 436 مليون دينار، وأن لها القدرة على تحصيل هذه الذمم دون داعي لرصد أية مخصصات إضافية.
وأعلنت الشركة عن تقدم ملحوظ في مشروع التوسعة الرابع، وذلك في إطار خطتها المستقبلية لتعزيز وجودها في سوق الطاقة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس عبد الكريم العلاوين، إن الشركة، بالتنسيق مع مستشاري المشروع، تعمل حاليًا مع الائتلاف المكون من شركات إيطالية وصينية ويابانية، هي Tecnimont، Sinopec (GPEC)، وItochu - لتحديد الخطوات اللازمة لتأمين تمويل المشروع.
وأشار العلاوين إلى بدء عضوي الائتلاف، وهما الشركتان الإيطالية والصينية، بتعبئة استمارات طلب التمويل للمشروع، كما أكد أن المستشار المالي للشركة شارف على استكمال المعلومات المطلوبة لنموذج التمويل، متوقعا تقديم مسودة النموذج لوكالتي التمويل الإيطالية والصينية خلال شهر تشرين الثاني.
وقال الرئيس التنفيذي إن وكالة التمويل اليابانية NEXI حصلت بالفعل على موافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتمويل المشروع، حيث ما زالت وكالة التمويل اليابانية JBIC تنتظر موافقة وزارة المالية اليابانية.
وأوضح العلاوين أن الشركة بدأت بالفعل في استدراج عروض من مستشاري "Due Diligence" في مجالات فنية وبيئية وسوقية، في حين تجري الشركة محادثات مع مستثمرين محليين ودوليين لضمان تغطية الجزء المطلوب من التمويل.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
30/10/2023 17:27:24
MENAFN30102023000117011021ID1107337053
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