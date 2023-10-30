رئيس سلطة العقبة يبحث وفريق جايكا تحديث المخطط الشمولي

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطه- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مع فريق عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مشروع تحديث المخططّ الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040".

وأكد الفايز خلال اللقاء اليوم الإثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومفوض المدينّة والإقليم عبدالله النجادات، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، أهمية المشروع الذي سيكون تنفيذه انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل لمدينة العقبة عبر مراحل بدأت تظهر معالمها بشكل ملموس.

وأضاف "أننا ندعم الجهود المكثفة للوصول إلى مرحلة تدعم التغيير الإيجابي للعقبة وإقليمها، والخروج بنظريات وتطبيقات على أرض الواقع من خلال تصنيف العقبة كمدينة ذكية وتوطين المراكز العالمّية فيها".

وأشار إلى أن الهدف من المشروع، إخراج ميزات التنظيم الشامل والبعيد عن العشوائية، ووضع تصّور لمستقبل العمل مطابقاً لاستراتيجية سلطة العقبة من خلال التشاركية مع اليابانيين، لإخراج مخطط يراعي جميع النظريات التي تم البدء بطرحها للمستقبل.

من جانبه، عرض المدير العام للتطوير الحضري والإقليمي في الوكالة اليابانية، تاناكا يوكيناري، لرؤية التطوير الحضري والاستراتيجية الأساسية والهيكل الحضري واتجاهات التنمية القطاعية.

وقدم يوكيناري، إيجازا عن البرنامج التدريبي الذي نفذه فريق عمل المشروع برئاسة مفوض المدينة والإقليم في اليابان، مشيرا إلى التجربّة اليابانيّة المتعلقة بالمدينة الذكية والتخطيط الحضري والنقل والخدمات اللوجسّتية والسيّاحة والصنّاعة.

وأكد ضرورة المحافظة على الجدول الزمني لهذا المشروع، الذي بدأ في أيلول 2022، ومن المقرر أن ينتهي في أيلول 2024.

--(بترا)

ا م/ ف م/رق

30/10/2023 17:26:46