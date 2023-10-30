رئيس سلطة العقبة يبحث وفريق جايكا تحديث المخطط الشمولي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
العقبة 30 تشرين الأول (بترا) أمين المعايطه- بحث رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، مع فريق عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، مشروع تحديث المخططّ الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "رؤية 2040".
وأكد الفايز خلال اللقاء اليوم الإثنين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومفوض المدينّة والإقليم عبدالله النجادات، ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي، أهمية المشروع الذي سيكون تنفيذه انطلاقة جديدة لمستقبل أفضل لمدينة العقبة عبر مراحل بدأت تظهر معالمها بشكل ملموس.
وأضاف "أننا ندعم الجهود المكثفة للوصول إلى مرحلة تدعم التغيير الإيجابي للعقبة وإقليمها، والخروج بنظريات وتطبيقات على أرض الواقع من خلال تصنيف العقبة كمدينة ذكية وتوطين المراكز العالمّية فيها".
وأشار إلى أن الهدف من المشروع، إخراج ميزات التنظيم الشامل والبعيد عن العشوائية، ووضع تصّور لمستقبل العمل مطابقاً لاستراتيجية سلطة العقبة من خلال التشاركية مع اليابانيين، لإخراج مخطط يراعي جميع النظريات التي تم البدء بطرحها للمستقبل.
من جانبه، عرض المدير العام للتطوير الحضري والإقليمي في الوكالة اليابانية، تاناكا يوكيناري، لرؤية التطوير الحضري والاستراتيجية الأساسية والهيكل الحضري واتجاهات التنمية القطاعية.
وقدم يوكيناري، إيجازا عن البرنامج التدريبي الذي نفذه فريق عمل المشروع برئاسة مفوض المدينة والإقليم في اليابان، مشيرا إلى التجربّة اليابانيّة المتعلقة بالمدينة الذكية والتخطيط الحضري والنقل والخدمات اللوجسّتية والسيّاحة والصنّاعة.
وأكد ضرورة المحافظة على الجدول الزمني لهذا المشروع، الذي بدأ في أيلول 2022، ومن المقرر أن ينتهي في أيلول 2024.
--(بترا)
ا م/ ف م/رق
30/10/2023 17:26:46
MENAFN30102023000117011021ID1107337052
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