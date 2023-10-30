82 مليون دينار صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك لنهاية الربع الثالث 2023

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- واصلت مجموعة كابيتال بنك، تحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، حيث ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 70 بالمئة، ليصل إلى 245 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقاً للنتائج المالية الأولية، شهدت المجموعة نمواً في صافي أرباح أعمالها الاعتيادية، حيث بلغت 82 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي بارتفاع نسبته 26 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.

وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم السالم، "أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المجموعة الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بتنفيذ سياستنا التحوطية".

وأضاف أن نهج المجموعة الاستراتيجي نجح بترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من أكبر البنوك في المنطقة، بالرغم من التحديات الاقتصادية مدعومة بسياسات التحوط التي تتبعها المجموعة، لافتاً إلى أن مجموعة كابيتال بنك وجميع شركاتها التابعة داخل وخارج الأردن تمكنّت من خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها عبر مواصلة تحقيق النمو المستدام.

وشدد السالم على التزام المجموعة بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة وتحقيق أرباح قوية لمساهميها وتعظيم قيمتها السوقية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول، أن النمو في مختلف مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، جاء مدعوماً بالأداء القوي لمختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها والجهود المبذولة في سبيل زيادة الدخل وتنويع مصادره، بالتوازي مع رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تفوق 100بالمئة، ليصل إلى 153.6 مليون دينار مقابل 73.5 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دينار، مقابل قرابة 7 مليارات دينار لذات الفترة من العام 2022، فيما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً نسبته 10 بالمئة، لتصل إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل حوالي 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2022.

وتابع "أما في العراق، فيتصدر المصرف الأهلي العراقي قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت 2 مليار دينار أردني مدعوما بنمو ودائع العملاء بحوالي 91 بالمئة لتصل الى 1.4 مليار دينار أردني .

وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، ارتفع إجمالي الأصول في محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة إلى 740 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما نمت أعمال التأجير التمويلي بنسبة 94 بالمئة مدفوعة بتنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء.

--(بترا)

رش/رق

30/10/2023 17:23:17