82 مليون دينار صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك لنهاية الربع الثالث 2023

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- واصلت مجموعة كابيتال بنك، تحقيق نتائج مالية استثنائية مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2023، حيث ارتفع صافي دخل المجموعة بنسبة 70 بالمئة، ليصل إلى 245 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقاً للنتائج المالية الأولية، شهدت المجموعة نمواً في صافي أرباح أعمالها الاعتيادية، حيث بلغت 82 مليون دينار بنهاية أيلول الماضي بارتفاع نسبته 26 بالمئة عن ذات الفترة من العام الماضي.
وأكد رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم السالم، "أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية المجموعة الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بتنفيذ سياستنا التحوطية".
وأضاف أن نهج المجموعة الاستراتيجي نجح بترسيخ مكانة المجموعة كواحدة من أكبر البنوك في المنطقة، بالرغم من التحديات الاقتصادية مدعومة بسياسات التحوط التي تتبعها المجموعة، لافتاً إلى أن مجموعة كابيتال بنك وجميع شركاتها التابعة داخل وخارج الأردن تمكنّت من خلق قيمة مضافة لعملائها ومساهميها عبر مواصلة تحقيق النمو المستدام.
وشدد السالم على التزام المجموعة بتقديم الخدمات المصرفية المتميزة وتحقيق أرباح قوية لمساهميها وتعظيم قيمتها السوقية.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر العالول، أن النمو في مختلف مؤشرات أداء المجموعة خلال الربع الثالث من العام الحالي، جاء مدعوماً بالأداء القوي لمختلف الأنشطة والقطاعات والأسواق التي تعمل فيها والجهود المبذولة في سبيل زيادة الدخل وتنويع مصادره، بالتوازي مع رفع الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات، حيث ارتفع صافي الدخل التشغيلي لنهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تفوق 100بالمئة، ليصل إلى 153.6 مليون دينار مقابل 73.5 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة مع نهاية شهر أيلول الماضي بنسبة 8 بالمئة، لتصل إلى نحو 7.5 مليار دينار، مقابل قرابة 7 مليارات دينار لذات الفترة من العام 2022، فيما سجلت ودائع العملاء ارتفاعاً نسبته 10 بالمئة، لتصل إلى 5.4 مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقابل حوالي 4.9 مليار دينار في نهاية عام 2022.
وتابع "أما في العراق، فيتصدر المصرف الأهلي العراقي قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت 2 مليار دينار أردني مدعوما بنمو ودائع العملاء بحوالي 91 بالمئة لتصل الى 1.4 مليار دينار أردني .
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، ارتفع إجمالي الأصول في محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة إلى 740 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فيما نمت أعمال التأجير التمويلي بنسبة 94 بالمئة مدفوعة بتنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة للعملاء.
--(بترا)
رش/رق
30/10/2023 17:23:17
MENAFN30102023000117011021ID1107337051
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