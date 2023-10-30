MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، والنقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، واتحاد المزارعين الأردنيين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون، بهدف توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاعين العام والخاص.

وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن هذه الحملة سلسلة من مصفوفة عمل تنظمها الوزارة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني، وأحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة التي تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.

وقال إنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية، سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية التي من خلالها يتم إجراء فحوصات كيميائية وحسية في مختبرات معتمدة تضمن من خلالها سير العملية بصورة دقيقة.

وأوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص، ودور الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر، ومنتجي الزيتون الأردنية.

من جهتهم، ثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ونقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر تيسير النجداوي، دور وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون الأردني، والإجراءات المتبعة في حمايته.

--(بترا)

رح/م ف/ف ق

30/10/2023 17:21:24