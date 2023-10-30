(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- وقعت وزارة الزراعة، والنقابة العامة لإصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية، واتحاد المزارعين الأردنيين، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم للحملة الوطنية التسويقية لزيت الزيتون، بهدف توفير مادة زيت الزيتون لجميع موظفي الدولة من القطاعين العام والخاص.
وأكد وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن هذه الحملة سلسلة من مصفوفة عمل تنظمها الوزارة بخصوص حماية زيت الزيتون الأردني، وأحد أهداف الحملة الوطنية لتوعية المواطنين بشراء زيت الزيتون البكر من المصادر الموثوقة التي تضمن حق المستهلك بالحصول على زيت عالي الجودة يستحق السعر المدفوع لأجله.
وقال إنه ومن خلال هذه الحملة الوطنية التسويقية، سيكون لدينا سلسلة من الإجراءات الفنية والعلمية التي من خلالها يتم إجراء فحوصات كيميائية وحسية في مختبرات معتمدة تضمن من خلالها سير العملية بصورة دقيقة.
وأوضح الحنيفات أهمية التشاركية وتحديد المسؤوليات مع القطاع الخاص، ودور الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين، والنقابة العامة لأصحاب المعاصر، ومنتجي الزيتون الأردنية.
من جهتهم، ثمن رئيس اتحاد عام المزارعين الأردنيين عودة الرواشدة، ونقيب النقابة العامة لأصحاب المعاصر تيسير النجداوي، دور وزارة الزراعة في تطوير قطاع الزيتون وزيت الزيتون الأردني، والإجراءات المتبعة في حمايته.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
30/10/2023 17:21:24
MENAFN30102023000117011021ID1107337050
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