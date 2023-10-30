عجلون تعد خطتها استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 30 تشرين الأول (بترا)- أعدت محافظة عجلون والدوائر الرسمية والبلديات في المحافظة خطة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.

وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة بفصل الشتاء، داعيا إلى أهمية تحديد غرف الطوارئ للبلديات والدوائر الحكومية المعنية والتأكد من جاهزيتها، وإدامة فتح غرف العمليات الرئيسية في المحافظة والوحدات الإدارية والبلديات لاستقبال شكاوى المواطنين.

وأكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن المديرية وضعت خطتها للاستعداد ومواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أنه يتوفر لدى المديرية كاسحات ثلوج ولودرات وجرافات جنزير إضافة إلى تشكيل 7 فرق ستوزع في مختلف مناطق المحافظة مهمتها التعامل مع معيقات تؤثر على حركة المواطنين والمركبات.

وبين مدير دفاع مدني المحافظة العقيد يوسف الشخاترة، أن غرفة العمليات على جاهزية عالية لاستقبال جميع الملاحظات التي ترد من المواطنين خصوصاً في الحالات الجوية الطارئة، إذ جرى وضع خطة الشتاء وعممت لجميع الدوائر من حيث توفر الآليات والكوادر البشرية الميدانية.

وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد المهيرات، إنه جرى الاستعداد لفتح غرفة الطوارئ، وأعمال الصيانة وفتح لعبارات تصريف المياه ،وإجراء حملات نظافة في البؤر الساخنة إضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة للأليات.

وأشار رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات إلى أنه جرى التعميم على جميع الأقسام سيما الصيانة في البلدية لتنفيذ أعمال الصيانة وتنظيف العبارات والأقنية وقنوات ومناهل تصريف مياه الأمطار من خلال تشكيل فرق لهذه الغاية مهمتها الاستمرار بتنظيفها طوال فصل الشتاء.

وبين رئيس البلدية حمزة الزغول أن الخطة هذا العام راعت التركيز على معالجة بعض مشاكل كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تقلل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول.

وأشار رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني إلى أن البلدية أعدت خطتها استعدادا لفصل الشتاء تتمثل بتنظيف عبارات وقنوات تصريف المياه وتنبيه السكان القاطنين من الأماكن التي تشهد تجمع للمياه وتحديدا في الوديان حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

--(بترا)

ع ف/م ف

30/10/2023 17:19:53