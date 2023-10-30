عجلون تعد خطتها استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 30 تشرين الأول (بترا)- أعدت محافظة عجلون والدوائر الرسمية والبلديات في المحافظة خطة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء.
وأكد محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة بفصل الشتاء، داعيا إلى أهمية تحديد غرف الطوارئ للبلديات والدوائر الحكومية المعنية والتأكد من جاهزيتها، وإدامة فتح غرف العمليات الرئيسية في المحافظة والوحدات الإدارية والبلديات لاستقبال شكاوى المواطنين.
وأكد مدير أشغال المحافظة المهندس زهير أبو زعرور، أن المديرية وضعت خطتها للاستعداد ومواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء، مشيراً إلى أنه يتوفر لدى المديرية كاسحات ثلوج ولودرات وجرافات جنزير إضافة إلى تشكيل 7 فرق ستوزع في مختلف مناطق المحافظة مهمتها التعامل مع معيقات تؤثر على حركة المواطنين والمركبات.
وبين مدير دفاع مدني المحافظة العقيد يوسف الشخاترة، أن غرفة العمليات على جاهزية عالية لاستقبال جميع الملاحظات التي ترد من المواطنين خصوصاً في الحالات الجوية الطارئة، إذ جرى وضع خطة الشتاء وعممت لجميع الدوائر من حيث توفر الآليات والكوادر البشرية الميدانية.
وقال رئيس مجلس الخدمات المشتركة في محافظة عجلون محمد المهيرات، إنه جرى الاستعداد لفتح غرفة الطوارئ، وأعمال الصيانة وفتح لعبارات تصريف المياه ،وإجراء حملات نظافة في البؤر الساخنة إضافة إلى أعمال الصيانة اللازمة للأليات.
وأشار رئيس بلدية كفرنجة الدكتور فوزات فريحات إلى أنه جرى التعميم على جميع الأقسام سيما الصيانة في البلدية لتنفيذ أعمال الصيانة وتنظيف العبارات والأقنية وقنوات ومناهل تصريف مياه الأمطار من خلال تشكيل فرق لهذه الغاية مهمتها الاستمرار بتنظيفها طوال فصل الشتاء.
وبين رئيس البلدية حمزة الزغول أن الخطة هذا العام راعت التركيز على معالجة بعض مشاكل كانت تؤرق البلدية خلال فصل الشتاء وتستنزف جهود الكوادر العاملة في الميدان من خلال تنفيذ العديد من مشاريع تقلل نسبة حوادث مداهمة المياه وتشكل السيول.
وأشار رئيس بلدية الجنيد الدكتور مهدي المومني إلى أن البلدية أعدت خطتها استعدادا لفصل الشتاء تتمثل بتنظيف عبارات وقنوات تصريف المياه وتنبيه السكان القاطنين من الأماكن التي تشهد تجمع للمياه وتحديدا في الوديان حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.
--(بترا)
ع ف/م ف
30/10/2023 17:19:53
MENAFN30102023000117011021ID1107337049
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