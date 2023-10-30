ورشة تدريبية في اربد حول التربية الإعلامية والمعلوماتية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 تشرين الأول(بترا)-بدأت في مركز شابات الطيبة غربي إربد اليوم الاثنين، أعمال الورشة التدريبية حول" التربية الإعلامية والمعلوماتية"، والتي ينظمها المركز بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة والطفولة .

وتهدف الورشة التي تستمر 5 أيام ، بمشاركة 20 شابة من عضوات المركز ، إلى تعزيز مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب في ظل التطور في تقنيات الاتصال التي يرافقها نشر المعلومات، وتكريس الثقافة الصحيحة للتعامل مع تلك الوسائل، وتمكين الأفراد من تمييزها وتفنيد الأخبار الزائفة والشائعات.

وقالت مديرة المركز آلاء عذاربة لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن الورشة التي تقدمها المدربتان ربى علوه واقبال شامخ ، تشمل محاضرات حول مفهوم التربية الإعلامية وأهميتها والفرق بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وأخلاقيات التربية الإعلامية ، ووسائل الأمان الرقمي وحماية الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق التحقق من الصور والفيديوهات واستخدام التطبيقات الآمنة، اضافة الى التوعية بقانون الجرائم الالكترونية والتنمر الإلكتروني .

-- (بترا)

أ غ/ف ق

30/10/2023 17:17:06