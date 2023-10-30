القسام تبث تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو.
ووجهن الأسيرات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو يطلبن منه العمل على الإفراج الفوري عنهن ووقف إطلاق النار.
وقالت الأسيرات في التسجيل "نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقنا جميعا، كنتَ ملزما بإطلاق سراحنا جميعا، وبدلاً من ذلك نحن نعاني من عجزك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي".
وخاطبن، نتنياهو بالقول "بسبب إهمالك ..... لم يكن هناك جيش، ولم يأت أحد إلينا ولم يسمع أحد عنا، نحن مواطنون بريئون"، وأضفن "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا جميعًا؟ أنت تريد أن تقتلنا جميعًا، أنت تريد قتلنا جميعًا".
وختمن حديثهن بالقول "حرِّرنا الآن، حررْ الأسرى الفلسطينيين اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن".
--(بترا)
رصد / ف ق
30/10/2023 17:14:33
MENAFN30102023000117011021ID1107337047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.