القسام تبث تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، تسجيلا لأسيرات إسرائيليات في غزة يوجهن رسالة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو.

ووجهن الأسيرات رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتينياهو يطلبن منه العمل على الإفراج الفوري عنهن ووقف إطلاق النار.

وقالت الأسيرات في التسجيل "نعلم أنه كان هناك مطلب لوقف إطلاق النار، وكان من المفترض أن تطلقنا جميعا، كنتَ ملزما بإطلاق سراحنا جميعا، وبدلاً من ذلك نحن نعاني من عجزك السياسي والأمني والعسكري والدبلوماسي".

وخاطبن، نتنياهو بالقول "بسبب إهمالك ..... لم يكن هناك جيش، ولم يأت أحد إلينا ولم يسمع أحد عنا، نحن مواطنون بريئون"، وأضفن "أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا جميعًا؟ أنت تريد أن تقتلنا جميعًا، أنت تريد قتلنا جميعًا".

وختمن حديثهن بالقول "حرِّرنا الآن، حررْ الأسرى الفلسطينيين اسمح لنا بالعودة إلى عائلاتنا الآن".

--(بترا)





رصد / ف ق

30/10/2023 17:14:33