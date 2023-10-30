فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير ابي سعيد غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير ابي سعيد غداً
التاريخ
10/30/2023 2:39:33 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمنطقة دير ابي سعيد بلواء الكورة غرب إربد غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، سيشمل مناطق: سموع - طريق دير ابي سعيد، وعيون الحمام ومجاوري مستشفى الأميرة راية والحي الشمالي من بلدة كفر الماء.
--(بترا)
أ غ/رق
30/10/2023 17:11:09
MENAFN30102023000117011021ID1107337046
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.