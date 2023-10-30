Monday, 30 October 2023 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير ابي سعيد غداً

10/30/2023 2:39:33 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمنطقة دير ابي سعيد بلواء الكورة غرب إربد غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.
وقالت الشركة في بيان إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، سيشمل مناطق: سموع - طريق دير ابي سعيد، وعيون الحمام ومجاوري مستشفى الأميرة راية والحي الشمالي من بلدة كفر الماء.
--(بترا)
أ غ/رق
30/10/2023 17:11:09

MENAFN30102023000117011021ID1107337046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث