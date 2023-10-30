فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بدير ابي سعيد غداً

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمنطقة دير ابي سعيد بلواء الكورة غرب إربد غداً الثلاثاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.

وقالت الشركة في بيان إن فصل التيار الذي سيكون من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساءً، سيشمل مناطق: سموع - طريق دير ابي سعيد، وعيون الحمام ومجاوري مستشفى الأميرة راية والحي الشمالي من بلدة كفر الماء.

--(بترا)

أ غ/رق

30/10/2023 17:11:09