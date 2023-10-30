تخفيض رأس مال شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تخفيض رأس مال شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية اليوم الاثنين ، حيث جرى تخفيض رأس المال بمقدار 5 ملايين دينار/سهم، وبما نسبته 80 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية مليون و250 ألفا و583 دينارا/سهما، بدلا من 6 ملايين و250 ألفا و583 دينارا/سهما، وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31.
وتمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
(بترا)
رش/ف م
30/10/2023 17:05:34
MENAFN30102023000117011021ID1107337045
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.