MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تخفيض رأس مال شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية اليوم الاثنين ، حيث جرى تخفيض رأس المال بمقدار 5 ملايين دينار/سهم، وبما نسبته 80 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية مليون و250 ألفا و583 دينارا/سهما، بدلا من 6 ملايين و250 ألفا و583 دينارا/سهما، وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31.

وتمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.

(بترا)

رش/ف م

30/10/2023 17:05:34