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تخفيض رأس مال شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية

10/30/2023 2:39:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- نفذ مركز إيداع الأوراق المالية عملية تخفيض رأس مال شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية اليوم الاثنين ، حيث جرى تخفيض رأس المال بمقدار 5 ملايين دينار/سهم، وبما نسبته 80 بالمئة تقريباً من رأس مال الشركة، ليصبح رأس مال الشركة المسجل لدى مركز إيداع الأوراق المالية مليون و250 ألفا و583 دينارا/سهما، بدلا من 6 ملايين و250 ألفا و583 دينارا/سهما، وذلك من خلال إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة كما في 2022/12/31.
وتمم المركز تخفيض رأس مال الشركة استناداً لقرار الهيئة العامة للشركة وموافقة وزير الصناعة والتجارة والتموين.
(بترا)
رش/ف م
30/10/2023 17:05:34

MENAFN30102023000117011021ID1107337045

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