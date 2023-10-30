مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا)- ارتفع مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته اليومية بنسبة 0.36 بالمئة، ليصل إلى مستوى النقطة 2422.

وأغلقت البورصة اليوم الاثنين، على تداول نحو 6.9 مليون سهم، موزعة على 2133 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية بلغت نحو 5.8 مليون دينار.

وانخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما ارتفعت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 30 شركة أخرى.

--(بترا)

رش/م ف/رق

30/10/2023 17:04:48