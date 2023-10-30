Monday, 30 October 2023 10:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فلسطين تطلب عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي

10/30/2023 2:39:30 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- طلبت دولة فلسطين، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد القمة العربية الطارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل مواجهته، إضافة لبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
--(بترا)
ن ا/ن ح/رق
30/10/2023 16:40:48

MENAFN30102023000117011021ID1107337043

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث