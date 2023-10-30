فلسطين تطلب عقد قمة عربية طارئة لبحث العدوان الإسرائيلي

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 30 تشرين الأول (بترا)- طلبت دولة فلسطين، عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى "القمة" لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقدم مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الاثنين، مذكرة تتضمن طلب عقد القمة العربية الطارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، وسبل مواجهته، إضافة لبحث التحرك العربي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

--(بترا)

ن ا/ن ح/رق

30/10/2023 16:40:48