شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 تشرين الأول (بترا)- استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 40 آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء سقوط قذيفة مدفعية اطلقها الاحتلال على مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

من جهة أخرى، قصفت طائرات الاحتلال مسجدي الفوز بمنطقة التوام، والفلاح بتل الهوى، في غزة.

--(بترا)

ا ش/ف م

30/10/2023 16:34:12