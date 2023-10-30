البنك الدولي يحذر من صدمة بأسعار النفط

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 تشرين الأول (بترا) - حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من حدوث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع بين إسرائيل وحماس واتسعت رقعته في الشرق الأوسط.

وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، إندرميت غيل في بيان "كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم".

وأشار إلى أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، وأنه إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.

وذكر البنك الدولي أن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يعد متفائلا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المئة، أي ما بين 93 دولارا و102 دولار للبرميل.

ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولارا، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح بين 140 و157 دولارا، ليتجاوز أسعارا غير مسبوقة منذ العام 2008.

يشار إلى أن سعر النفط ارتفع بالفعل بنسبة ستة في المئة منذ اندلعت الحرب التي أثارها هجوم غير مسبوق في تاريخ إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.

--(بترا)

رصد/ ي ف/ ف م/ف ق

30/10/2023 16:08:03