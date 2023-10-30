البنك الدولي يحذر من صدمة بأسعار النفط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 30 تشرين الأول (بترا) - حذر البنك الدولي، اليوم الاثنين، من حدوث صدمة في أسعار المواد الخام مثل النفط والمنتجات الزراعية في حال تصاعد النزاع بين إسرائيل وحماس واتسعت رقعته في الشرق الأوسط.
وأفاد كبير خبراء الاقتصاد لدى البنك الدولي، إندرميت غيل في بيان "كان لذلك تداعيات تتسبب باضطرابات في الاقتصاد العالمي ما زالت قائمة حتى اليوم".
وأشار إلى أنه "يتعيّن على صانعي القرارات التيقظ، وأنه إذا تصاعد النزاع، سيواجه الاقتصاد العالمي صدمة طاقة مزدوجة لأول مرة منذ عقود" من الحرب في أوكرانيا والنزاع في الشرق الأوسط.
وذكر البنك الدولي أن رفع الأسعار المحتمل سيعتمد على ما سيحدث لأسعار النفط العالمية والصادرات، وفي إطار سيناريو يعد متفائلا، يمكن للنفط أن يرتفع بنسبة ما بين 3 إلى 13 في المئة، أي ما بين 93 دولارا و102 دولار للبرميل.
ووفق سيناريو وسطي، يمكن أن ترتفع الأسعار إلى 121 دولارا، بينما سيبلغ النفط وفق أسوأ سيناريو ذروة تتراوح بين 140 و157 دولارا، ليتجاوز أسعارا غير مسبوقة منذ العام 2008.
يشار إلى أن سعر النفط ارتفع بالفعل بنسبة ستة في المئة منذ اندلعت الحرب التي أثارها هجوم غير مسبوق في تاريخ إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول.
--(بترا)
رصد/ ي ف/ ف م/ف ق
30/10/2023 16:08:03
MENAFN30102023000117011021ID1107337041
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