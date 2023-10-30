السلايطة نائبا لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

السلايطة نائبا لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
التاريخ
10/30/2023 2:39:25 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمَّان 30 تشرين الأول (بترا)- اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة، نائبا للرئيس.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن اختيار السلايطة جاء بإجماع أعضاء المجلس.
يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدة بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية سامي السلايطة، وسعد شهاب، والدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.
--(بترا)
ب ص/ف م/رق
30/10/2023 15:38:58
MENAFN30102023000117011021ID1107337038
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