السلايطة نائبا لرئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمَّان 30 تشرين الأول (بترا)- اختار مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عضو مجلس الهيئة سامي السلايطة، نائبا للرئيس.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، إن اختيار السلايطة جاء بإجماع أعضاء المجلس.

يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية صدرت قبل مدة بتشكيل مجلس جديد للهيئة برئاسة الدكتور مهند حجازي وعضوية سامي السلايطة، وسعد شهاب، والدكتور حازم المجالي، وناصر القاضي.

--(بترا)

ب ص/ف م/رق

30/10/2023 15:38:58