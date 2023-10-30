خدمات الأعيان تؤكد أهمية التركيز على الأولويات الوطنية بالبحث العلمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 30 تشرين الأول (بترا)- أكدت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور مصطفى الحمارنة، اليوم الإثنين، أهمية التركيز على الأولويات الوطنية في البحث العلمي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، بحضور رئيسي الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، والجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، وعدد من عمداء البحث العلمي في الجامعات، إلى جانب المدير التنفيذي لمؤسسة عبد الحميد شومان، فالنتينا قسيسية.

وقال العين الحمارنة، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اجتماعات دورية للجنة بصفتها الرقابية، لمتابعة إجراءات عمل صندوق دعم البحث العلمي، وأدواره في دعم مسيرة البحث العلمي عبر دعم المشاريع ذات البعد التطبيقي والابتكاري، والتي تقع ضمن الأولويات الوطنية.

ودعا إلى توجيه الدعم نحو المشاريع الوطنية، التي تسهم في حل مختلف التحديات على المستوى الوطني من خلال تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية، بما يُعزز مسيرة الريادة، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الحمارنة أهمية مشاريع البحث العلمي ودورها البارز في نقل المعرفة والابتكار والتميز الفكري، مع ضرورة توجيه مفهوم البحث العلمي نحو الأولويات الوطنية والعمل على التنسيق المشترك مع الجامعات وصناديق البحث العلمي لتصبح مرجعية واحدة للاستفادة منها تحت مرجع مؤسسي واحد يشمل معظم الباحثين المهتمين.

بدوره، قال الوزير محافظة إن عمل الصندوق يتمحور حول دعم المشاريع البحثية والابتكارية، التي تُسهم في إيجاد حلول للتحديات المرتبطة بالأولويات الوطنية.

وبين أن الاستثمار في البحث العلمي والابتكار من شأنه إحداث أثر اقتصادي واجتماعي، ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومتطلبات الأمن القومي، لافتا إلى أهمية نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار والريادة والإبداع في مختلف المجالات، وبناء القدرات المتعلقة بالبحث العلمي وتوظيفه في تجاوز مختلف التحديات، التي تواجهها القطاعين العام والخاص.

وأوضح محافظة أن الآلية المعتمدة لدى الصندوق لتحديد الأولويات البحثية والابتكارية الوطنية، تتمحور حول مخاطبة الجامعات الأردنية والمؤسسات والمراكز البحثية والوزارات وغرف التجارة والصناعة، للحصول على مقترحاتهم بشأن تحديد الأولويات البحثية الوطنية حسب القطاعات.

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بدوره عبر اللجان القطاعية المختصة فيه بدراسة تلك المقترحات، التي ترفع المقترحات إلى اللجنة الأكاديمية في الصندوق، قبل اعتمادها وإقرارها من قبل لجنة إدارة الصندوق.

من جهتهم، تحدث رؤساء الجامعات حوّل أهمية دور الصندوق في دعم البحث العلمي في الجامعات، ورفع مستوى تركيزها في مجال البحث العلمي، ودعم المشاريع ذات الطابع التطبيقي، والتركيز على الأولويات الوطنية ورفع كفاءة الهيئات التدريسية وكفايات طلبة الجامعات.

--(بترا)

م ش/ ف م/رق

30/10/2023 15:22:50